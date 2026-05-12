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El cambio radical de las tardes de Telecinco en verano: de la tira diaria de ‘¡De Viernes!’ al regreso de Carlos Lozano y Paz Padilla como presentadores

‘De lunes a viernes’, ‘Amor o lo que surja’ o ‘El show de Paz’ son algunas de las nuevas apuestas de la cadena de Mediaset

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Paz Padilla, Beatriz Archidona, Santi Acosta y Carlos Lozano formarán las nuevas tardes de Telecinco (Mediaset España)
Paz Padilla, Beatriz Archidona, Santi Acosta y Carlos Lozano formarán las nuevas tardes de Telecinco (Mediaset España)

Mediaset ha acometido una transformación significativa en la programación de Telecinco para la temporada de verano. El principal objetivo de la nueva parrilla diaria es afrontar la persistente caída de audiencia de la cadena, apostando por formatos con experiencia previa y por la recuperación de presentadores asociados a su pasado reciente. Estos cambios se podrán ver reflejados a partir de la segunda quincena de junio.

A partir del verano, la reorganización de la franja vespertina de Telecinco pivota sobre varias piezas clave: el estreno del dating show Amor o lo que surja, conducido por Carlos Lozano y producido por Bulldog TV, ocupará desde las 16:00 horas un espacio que promete variedad de perfiles y edades entre los participantes. Otra de las novedades será la presencia de El show de Paz, con Paz Padilla al frente, en la tarde de los fines de semana entre las 16:00 y las 18:00 horas.

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El enfoque, en ambos casos, combina nuevos contenidos con la recuperación de figuras familiares para el público. El desembarco de Amor o lo que surja, presentado por Carlos Lozano, inaugura la primera parte de las tardes y dará paso a una franja en la que El tiempo justo, conducido por Joaquín Prat, verá reducida su duración. La siguiente modificación afectará a la franja de Jorge Javier Vázquez, ya que El diario de Jorge interrumpirá su emisión durante el verano, tras una temporada que desde Mediaset califican de “intensísima”.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

Las nuevas tardes de Telecinco

En su lugar, irrumpe De lunes a viernes, una versión actualizada del programa producido por Mandarina, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. De esta manera, aprovecharán uno de los programas estrella de la actual etapa de la cadena con el mismo equipo del formato del prime time del viernes.

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El rediseño de las tardes incorpora como novedad el formato de citas producido por Bulldog TV, responsable de Casados a primera vista. “He hecho de todo, realities, prime time… Estoy agradecido de estar aquí y, tras mi vuelta con Gran Hermano, me apetece mucho estar en la televisión. Estoy aquí por el público. El amor y yo vamos siempre unidos", ha reaccionado Carlos Lozano a su regreso como presentador.

Carlos Lozano como vencedor de GH Dúo (@ghoficial)
Carlos Lozano como vencedor de GH Dúo (@ghoficial)

La reacción de Paz Padilla

La mayor sorpresa llega en el fin de semana: Paz Padilla regresa a un formato propio tras haber sido despedida por la cadena. La presentadora ha respondido con humor a su regreso: “Hay que ver las vueltas que da la vida. Esto no estaba en mis planes. Cuando he entrado por las puertas de Mediaset he sentido que era como volver con mi ex. Nos hemos dicho las mismas cosas. He visto a compañeros por el pasillo y he sentido que vuelvo a casa. Hemos tenido momentos críticos y muy buenos”.

“Nos hemos tomado un tiempo, pero cuando hay una relación con historia siempre hay una llamada pendiente. La vida nunca es lo que uno espera. El amor y el humor te salvan, no te bajan el precio del aceite, pero te salvan, así que el programa será eso”, ha comentado Paz Padilla sobre El show de Paz sin temor a hacer alusión a las rencillas del pasado.

La gaditana fue a presentar su nuevo libro
Paz Padilla durante su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La elección de presentadores con trayectoria en la cadena, como Carlos Lozano y Paz Padilla, así como la continuidad de figuras como Joaquín Prat, indica que la renovación persigue mantener un vínculo con el público habitual de Telecinco, sobre todo con el anterior a la caída de audiencia. La recuperación de formatos conocidos actualizados para la temporada evidencian que el grupo confía en la combinación de familiaridad y novedad como fórmula para mejorar sus resultados.

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