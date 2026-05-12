Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Europa Press)

El presidente de Canarias ha acusado al Gobierno de ocultar el número de contagiados por hantavirus en el crucero que atracó este domingo en Tenerife y que zarpó el lunes tras culminar el dispositivo de evacuación.

Así lo ha afirmado en una intervención en la sesión de control al Ejecutivo, el primer Pleno tras la crisis sanitaria, después de que el Ministerio de Sanidad confirmase el positivo de uno de los 14 españoles que se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

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Clavijo ha asegurado que se enteró “por los medios” de que se “ocultó deliberadamente al menos un contagio”, a pesar de que esa información “era determinante”. “Creo que hoy es un día triste. Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario por ocultar una información que sabían desde el minuto uno”, ha añadido.

Clavijo ha subrayado que el Gobierno de Canarias pidió que se hicieran test en el crucero, una recomendación de los expertos de Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales, y que la evacuación se hiciera “en un solo día”, algo que se podía haber hecho con los dos aviones fletados por Países Bajos, hasta el punto de que “se complicó” y se tuvo que hacer el atraque.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denuncia en el parlamento la presunta ocultación de casos positivos de hantavirus en un crucero, afirmando que se sabía de gente contagiada y que se impidió la realización de pruebas.

“No querían test en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira”, ha indicado, al tiempo que ha remarcado que Canarias solo pedía “respeto y dignidad” y a cambio obtuvo “mentira y ocultación”.

Tensión entre Madrid y Canarias

El presidente autonómico lleva desde este miércoles acusando al Gobierno de deslealtad institucional por no informar sobre el cambio en el protocolo tras el estallido del primer contagio, cuando el barco fondeaba en Cabo Verde y se estableció —por acuerdo entre el Gobierno y la OMS— que atracase en aguas canarias.

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En un primer momento, se esperaba que los pasajeros fuesen reubicados en avión medicalizado a Países Bajos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justificó que Canarias era el territorio con el puerto más cercano a la embarcación. El más próximo, matizó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que “reunía” las capacidades técnicas necesarias y requeridas” para abordar “con seguridad” este tipo de crisis sanitaria.

A pesar de los intentos alarmistas del presidente canario, el operativo “sin precedentes” desplegado por España cerró con el desembarco de los 120 pasajeros, incluidos los extranjeros, que pudieron ser repatriados, y en aislamiento para prevenir más contagios. En una rueda conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “éxito” la gestión del operativo, aclarando que “no hay nada que apunte a que haya un brote mayor”.

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Un positivo entre los 14 españoles

Por ahora, el Ministerio de Sanidad ha confirmado el resultado positivo en hantavirus de uno de los 14 pasajeros españoles que desembarcó del MV Hondius. Desde entonces, permanece aislado en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras los otros 13 han vuelto a dar resultado negativo en la segunda prueba.

Según informaron fuentes de Sanidad a la agencia EFE, el hombre, que desembarcó del buque sin síntomas, presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente.

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