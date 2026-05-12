España

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

El presidente canario acusa al Ejecutivo central de deslealtad institucional

Guardar
Google icon
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Europa Press)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Europa Press)

El presidente de Canarias ha acusado al Gobierno de ocultar el número de contagiados por hantavirus en el crucero que atracó este domingo en Tenerife y que zarpó el lunes tras culminar el dispositivo de evacuación.

Así lo ha afirmado en una intervención en la sesión de control al Ejecutivo, el primer Pleno tras la crisis sanitaria, después de que el Ministerio de Sanidad confirmase el positivo de uno de los 14 españoles que se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

PUBLICIDAD

Clavijo ha asegurado que se enteró “por los medios” de que se “ocultó deliberadamente al menos un contagio”, a pesar de que esa información “era determinante”. “Creo que hoy es un día triste. Se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario por ocultar una información que sabían desde el minuto uno”, ha añadido.

Clavijo ha subrayado que el Gobierno de Canarias pidió que se hicieran test en el crucero, una recomendación de los expertos de Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales, y que la evacuación se hiciera “en un solo día”, algo que se podía haber hecho con los dos aviones fletados por Países Bajos, hasta el punto de que “se complicó” y se tuvo que hacer el atraque.

PUBLICIDAD

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denuncia en el parlamento la presunta ocultación de casos positivos de hantavirus en un crucero, afirmando que se sabía de gente contagiada y que se impidió la realización de pruebas.

“No querían test en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira”, ha indicado, al tiempo que ha remarcado que Canarias solo pedía “respeto y dignidad” y a cambio obtuvo “mentira y ocultación”.

Tensión entre Madrid y Canarias

El presidente autonómico lleva desde este miércoles acusando al Gobierno de deslealtad institucional por no informar sobre el cambio en el protocolo tras el estallido del primer contagio, cuando el barco fondeaba en Cabo Verde y se estableció —por acuerdo entre el Gobierno y la OMS— que atracase en aguas canarias.

En un primer momento, se esperaba que los pasajeros fuesen reubicados en avión medicalizado a Países Bajos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justificó que Canarias era el territorio con el puerto más cercano a la embarcación. El más próximo, matizó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que “reunía” las capacidades técnicas necesarias y requeridas” para abordar “con seguridad” este tipo de crisis sanitaria.

A pesar de los intentos alarmistas del presidente canario, el operativo “sin precedentes” desplegado por España cerró con el desembarco de los 120 pasajeros, incluidos los extranjeros, que pudieron ser repatriados, y en aislamiento para prevenir más contagios. En una rueda conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “éxito” la gestión del operativo, aclarando que “no hay nada que apunte a que haya un brote mayor”.

Un positivo entre los 14 españoles

Por ahora, el Ministerio de Sanidad ha confirmado el resultado positivo en hantavirus de uno de los 14 pasajeros españoles que desembarcó del MV Hondius. Desde entonces, permanece aislado en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras los otros 13 han vuelto a dar resultado negativo en la segunda prueba.

Según informaron fuentes de Sanidad a la agencia EFE, el hombre, que desembarcó del buque sin síntomas, presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente.

Temas Relacionados

HantavirusCanariasEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana

El cierre afectará a las líneas C-3, C-4a y C-4b, y se llevará a cabo los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo, así como el 13, 14, 20 y 21 de junio

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

“El derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, recuerdan los relatores

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

ECONOMÍA

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’