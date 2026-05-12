España

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

La presión del aumento de precios no reduce el consumo pero fuerza a los ciudadanos a adaptar sus planes, con mayor énfasis en el ahorro y un traslado de la demanda de la noche al ‘tardeo’

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Varias personas sentadas en la terraza de un bar tomando cerveza
Unos turistas disfrutan del buen tiempo en una céntrica terraza de Valencia. (Ana Escobar/EFE)

Los hábitos de consumo en bares y restaurantes en España muestran una vitalidad inesperada pese a la presión del aumento de precios. De acuerdo con el 11º Barómetro de Momentos de Consumo, elaborado por AecocShopperview y 40dB, el 66% de los españoles sale a locales de hostelería igual o más que hace un año, una tendencia que tiene como principales protagonistas a los jóvenes. Este segmento, con un 76%, es el que más dinamiza la actividad, posicionándose como motor de la recuperación y la transformación de la vida social gastronómica, según datos del estudio recogidos por Europa Press.

El informe evidencia que la hostelería resiste las tensiones económicas gracias a la voluntad de los ciudadanos de mantener sus espacios de desconexión. El 47% de los encuestados reconoce que sigue saliendo para disfrutar del día a día, incluso cuando los precios suben. Sin embargo, la racionalización y la planificación del gasto son ahora la norma: un 20% declara que gasta menos que el año anterior cuando sale, y el 37% elige menús más sencillos, como el de plato único o suprimiendo el postre.

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Una de las nuevas estrategias adoptadas por los consumidores para hacer frente la inflación es acudir a locales en horarios menos concurridos. El 53% estaría dispuesto a modificar sus rutinas para acceder a mejores precios, lo que ha generado una mayor rotación de franjas horarias y una diversificación de la oferta de los establecimientos. Así, los bares y restaurantes han adaptado su propuesta para captar a clientes fuera de los tradicionales momentos de máxima afluencia.

Nuevos momentos y formas de consumo

El estudio subraya que la gastronomía fuera del hogar ha ampliado sus momentos clave. El aperitivo se ha consolidado como cita semanal para el 70% de los encuestados, mientras que el ‘tardeo’, una tendencia que se impone sobre todo entre los jóvenes, ya alcanza el 58%. Al mismo tiempo, el desayuno en cafeterías o bares se ha integrado en la rutina de trabajo del 83% de los empleados, que aprovechan estos espacios para socializar o comenzar la jornada de manera más relajada.

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ARCHIVO - Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España. (AP Foto/Emilio Morenatti)
ARCHIVO - Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España. (AP Foto/Emilio Morenatti)

En cuanto a las preferencias de consumo, también se observa un cambio generacional en las elecciones: durante el aperitivo, los mayores prefieren cerveza y vino, mientras que los jóvenes se decantan por zumos naturales o envasados. El café, por su parte, ha dejado de estar vinculado exclusivamente a la mañana y se consume en cualquier momento del día. Los horarios tradicionales también han sufrido una transformación: el 50% de los encuestados ha reducido el ocio nocturno, trasladando su consumo a franjas diurnas, y el 48% sale más a comer al mediodía que a cenar. Además, el 30% adelanta los horarios habituales de comidas y cenas al acudir a restaurantes.

La importancia de lo local y la experiencia

El atractivo de la oferta local se refuerza en un contexto de cambio. El 45% de los encuestados destaca la singularidad e innovación de la restauración local, valorando especialmente la diferenciación frente a propuestas estándar y la capacidad de los establecimientos para crear ambientes dinámicos.

Otro aspecto central que se desprende del estudio es la relevancia de la experiencia y el trato recibido. El 80% de los consumidores considera fundamental un servicio amable, atento y rápido, y el 86% prefiere el servicio en mesa, aunque implique esperar más. Además, el 68% valora especialmente que el local sea acogedor y tranquilo, mientras que el 60% toma en cuenta aspectos como la ubicación, la existencia de terrazas y las vistas al elegir dónde ir.

Conveniencia, platos preparados y ‘delivery’

La comodidad es otro eje de transformación para el ocio fuera de casa. El 72% de los consumidores recurre a platos preparados para ahorrar tiempo, el 66% prioriza alternativas poco procesadas y el 63% agradece la reducción de la carga mental de decidir qué cocinar. Este cambio en los hábitos ha impulsado la demanda de productos de conveniencia que resuelven la alimentación cotidiana sin renunciar a la calidad.

El servicio de comida a domicilio también registra un crecimiento sostenido. El 57% de los encuestados pide comida a domicilio ocasionalmente, y el 28% lo hace al menos una vez por semana. Mientras que la cena concentra el 62% de estos pedidos, la mitad de los usuarios también solicita ‘delivery’ para el almuerzo.

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