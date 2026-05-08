España

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

El club estudia una dura sanción para Valverde y Tchouaméni, pero también prioriza saber de dónde sale la información del vestuario

Guardar
Google icon
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez tiene que tomar una decisión sobre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los jugadores ya no vestirán la camiseta blanca esta temporada tras la pelea que protagonizaron este jueves en el vestuario. El Real Madrid tiene en su mano hasta un despido, pero este extremo solo provocaría un perjuicio económico para el club y el refuerzo de un potencial rival. Antes que eso optaría por una venta. Pero a esta hora no son los únicos trabajadores sobre los que puede recaer una medida disciplinaria: se busca al filtrador.

Este viernes “ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda en Valdebebas”, ha informado en Marca Juan Ignacio García-Ochoa, el periodista que dio la primicia. Allí, José Ángel Sánchez, director general del Madrid, ha reunido a todos los jugadores “y les ha leído la cartilla”, recordándoles el final de temporada que están protagonizando dentro y fuera del terreno de juego. Cabe recordar que Valverde es segundo capitán y como Tchouaméni, titular indiscutible.

PUBLICIDAD

Son hechos muy graves, pero hechos que podrían haber quedado entre las paredes de la ciudad deportiva. El Madrid se pregunta quién o quiénes han sido. En las últimas semanas, son numerosas y muy comprometidas las noticias que salen del vestuario. Entre otras, un bofetón de Antonio Rudiger a Álvaro Carreras o un encontronazo de Kylian Mbappé con un miembro del cuerpo técnico. El club quiere detener la fuga y recuperar el control de la situación.

Grave crisis en el club, que estudia la sanción a sus dos jugadores. Por lo pronto, no volverán a jugar esta temporada.

“Madrid en llamas”

La crisis también es reputacional. Los principales medios internacionales llevan en lugar destacado lo ocurrido estas últimas horas en la casa blanca. The Athletic, L`Equipe, Corriere dello Sport o Sport Bild lo están siguiendo de cerca. “Madrid en llamas”, titula este último. “¿Sacudirse el polvo y seguir adelante? No parece tan sencillo para el Real Madrid en estos momentos", dice su artículo al respecto. “Todo se remonta a la época de Xabi Alonso, cuando dos bandos se enfrentaron en silencio”, explica el francés.

PUBLICIDAD

Pero si en algo van por delante los medios editados en París es en la información relativa a Mbappé. “Es muy improbable que juegue en el Camp Nou”, apunta L`Equipe. Porque la competición continúa, el domingo hay Clásico y el Madrid tiene un pequeño pero todavía objetivo en la Liga, que es evitar que el Barcelona la gane delante de sus narices. Saltará al campo sin Mbappé, por supuesto sin Valverde ni Tchouaméni, tampoco Mendy o Militao o Carvajal. Y el jueves, partido contra el Oviedo. En el Santiago Bernabéu, que juzgará.

Siguen pendientes las tareas previas a esta tormenta. El Madrid sigue sin entrenador para la próxima campaña y necesita sacudir el mercado tanto con las salidas como con las llegadas, más allá de los regresos de Endrick y Nico Paz. Tanto medios nacionales como internacionales sitúan el ‘pecado original’ en no haber dado autoridad a Alonso ya antes del desafío de Vinícius, cuando en verano, a su llegada, pidió un centro del campo que pudiera hacer olvidar el vacío tras el paso de Kroos y Modric. La directiva tiene que impedir un tercer año en blanco.

Google icon

Temas Relacionados

Real MadridFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Tenerife activa el Plan de Emergencia Insular en situación de prealerta

La embarcación continúa su trayecto hacia Granadilla de Abona (Tenerife), donde los pasajeros extranjeros serán repatriados y los españoles, trasladados a Madrid

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Tenerife activa el Plan de Emergencia Insular en situación de prealerta

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Superar el examen del Instituto Cervantes y colaborar en instituciones sefardíes ha sido suficiente para que la Audiencia Provincial de Madrid ordene conceder la nacionalidad española a una solicitante

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Qué le pasa a tu cuerpo cuando reduces los alimentos procesados en tu dieta, según los nutricionistas

Los expertos recomiendan limitar las comidas envasadas, los dulces y otros productos que destacan por su bajo aporte de nutrientes esenciales

Qué le pasa a tu cuerpo cuando reduces los alimentos procesados en tu dieta, según los nutricionistas

Kiko Matamoros reacciona a su condena a un año y 9 meses de cárcel y a pagar 405.000 € junto a Makoke: “Perdón a todos por lo que hice mal”

La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado la sentencia, aunque ya han abonado una parte de la multa

Kiko Matamoros reacciona a su condena a un año y 9 meses de cárcel y a pagar 405.000 € junto a Makoke: “Perdón a todos por lo que hice mal”

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago cuando veo a mis hijos llorar”

El experto señala que estas lágrimas emocionales ayudan a aumentar la calma del niño al activar el sistema parasimpático

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago cuando veo a mis hijos llorar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

ECONOMÍA

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

DEPORTES

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental