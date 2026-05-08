El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez tiene que tomar una decisión sobre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los jugadores ya no vestirán la camiseta blanca esta temporada tras la pelea que protagonizaron este jueves en el vestuario. El Real Madrid tiene en su mano hasta un despido, pero este extremo solo provocaría un perjuicio económico para el club y el refuerzo de un potencial rival. Antes que eso optaría por una venta. Pero a esta hora no son los únicos trabajadores sobre los que puede recaer una medida disciplinaria: se busca al filtrador.

Este viernes “ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda en Valdebebas”, ha informado en Marca Juan Ignacio García-Ochoa, el periodista que dio la primicia. Allí, José Ángel Sánchez, director general del Madrid, ha reunido a todos los jugadores “y les ha leído la cartilla”, recordándoles el final de temporada que están protagonizando dentro y fuera del terreno de juego. Cabe recordar que Valverde es segundo capitán y como Tchouaméni, titular indiscutible.

PUBLICIDAD

Son hechos muy graves, pero hechos que podrían haber quedado entre las paredes de la ciudad deportiva. El Madrid se pregunta quién o quiénes han sido. En las últimas semanas, son numerosas y muy comprometidas las noticias que salen del vestuario. Entre otras, un bofetón de Antonio Rudiger a Álvaro Carreras o un encontronazo de Kylian Mbappé con un miembro del cuerpo técnico. El club quiere detener la fuga y recuperar el control de la situación.

Grave crisis en el club, que estudia la sanción a sus dos jugadores. Por lo pronto, no volverán a jugar esta temporada.

“Madrid en llamas”

La crisis también es reputacional. Los principales medios internacionales llevan en lugar destacado lo ocurrido estas últimas horas en la casa blanca. The Athletic, L`Equipe, Corriere dello Sport o Sport Bild lo están siguiendo de cerca. “Madrid en llamas”, titula este último. “¿Sacudirse el polvo y seguir adelante? No parece tan sencillo para el Real Madrid en estos momentos", dice su artículo al respecto. “Todo se remonta a la época de Xabi Alonso, cuando dos bandos se enfrentaron en silencio”, explica el francés.

PUBLICIDAD

Pero si en algo van por delante los medios editados en París es en la información relativa a Mbappé. “Es muy improbable que juegue en el Camp Nou”, apunta L`Equipe. Porque la competición continúa, el domingo hay Clásico y el Madrid tiene un pequeño pero todavía objetivo en la Liga, que es evitar que el Barcelona la gane delante de sus narices. Saltará al campo sin Mbappé, por supuesto sin Valverde ni Tchouaméni, tampoco Mendy o Militao o Carvajal. Y el jueves, partido contra el Oviedo. En el Santiago Bernabéu, que juzgará.

Siguen pendientes las tareas previas a esta tormenta. El Madrid sigue sin entrenador para la próxima campaña y necesita sacudir el mercado tanto con las salidas como con las llegadas, más allá de los regresos de Endrick y Nico Paz. Tanto medios nacionales como internacionales sitúan el ‘pecado original’ en no haber dado autoridad a Alonso ya antes del desafío de Vinícius, cuando en verano, a su llegada, pidió un centro del campo que pudiera hacer olvidar el vacío tras el paso de Kroos y Modric. La directiva tiene que impedir un tercer año en blanco.

PUBLICIDAD