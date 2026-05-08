Detenido un agresor sexual que se había fugado y se cambió de sexo para eludir la justicia: se hacía pasar por policía

Envían a prisión preventiva a un agresor sexual prófugo en Cuenca. (Europa Press)

Un fugitivo ha sido detenido este viernes en la provincia de Cuenca por agentes de la Policía Nacional y ha sido enviado a prisión preventiva, ya que sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. El hombre se encontraba en paradero desconocido tras fugarse antes de la vista judicial y abandonar previamente el dispositivo de localización que llevaba impuesto por orden judicial para garantizar la protección de las víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, el prófugo contaba con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados, además de acumular más de 40 denuncias por coacciones y amenazas a sus víctimas. Además, el individuo habría cambiado de sexo presuntamente en un intento de eludir la condena por los delitos contra la libertad sexual que se le atribuyen.

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La investigación policial se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes tuviesen conocimiento de la reclamación judicial que seguía en vigor sobre el fugitivo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron distintas tareas de localización y seguimiento para tratar de dar con el paradero del hombre, considerado por la policía como una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que el hombre utilizaba supuestamente distintas estrategias para intimidar y acosar a sus víctimas. Entre otras prácticas, manifestaba ser agente de la autoridad para ejercer presión sobre ellas y reforzar su actitud de dominación. Según la información policial, también adoptaba represalias contra quienes consideraba enemigos, llegando a incendiar vehículos o viviendas y utilizando material íntimo obtenido sin el consentimiento de los afectados.

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El fugitivo fue detenido en un chalet. (Infobae)

La Policía Nacional sostiene además que el detenido manipulaba de forma reiterada a las víctimas hasta el punto de lograr que algunas de ellas cometiesen delitos en su favor contra terceras personas con las que mantenía enemistades manifiestas.

El fugitivo fue localizado en un chalet de Montalbo

Tras semanas de búsqueda y distintas gestiones policiales, los agentes lograron localizar al fugitivo en la localidad de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde permanecía escondido en un chalet. Según la información policial, el hombre contaba con la ayuda de su actual pareja sentimental, que habría adoptado numerosas medidas de seguridad para evitar ser seguida hasta el lugar donde se ocultaba el prófugo.

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Las pesquisas permitieron comprobar que la mujer proporcionaba al fugitivo distintos útiles y suministros mientras permanecía escondido. Entre ellos, incluso material deportivo con el que el hombre trataba de mantenerse activo durante el tiempo que permaneció oculto de las autoridades.

Audiencia Provincial de Castellón, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo en la mañana de este viernes que ha culminado con la detención del fugitivo en el domicilio en el que se escondía. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón.

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Por su parte, la jueza de guardia se ha limitado a ejecutar el auto de prisión preventiva dictado previamente por la Audiencia Provincial de Castellón, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.