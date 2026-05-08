España

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

Se desconoce todavía el número de asaltantes y el tipo de armas que podrían llevar consigo; y la policía alemana, equipada con cascos, chalecos antibalas y fusiles automáticos, mantiene acordonada la zona

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En curso un robo con rehenes en un banco Alemán (AFP)
En curso un robo con rehenes en un banco Alemán (AFP)

Un grupo de atracadores irrumpió este viernes en una sucursal bancaria de la localidad alemana de Sinzig y mantiene a varios rehenes en el interior, según han informado fuentes de la policía de Coblenza a AFP este viernes. Se cree que entre los retenidos se encuentra el conductor de un vehículo de transporte de dinero, según indicó la policía en un comunicado: “Hay varios secuestradores y rehenes dentro del banco”.

Según informan medios locales, un hombre se acercó a un empleado fuera de la sucursal, lo amenazó y lo obligó a entrar en el banco. Se cree que ambos permanecen en la zona de la cámara acorazada.

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La presencia policial es notable en la zona. Imágenes publicadas por el diario Bild muestran a agentes equipados con cascos, chalecos antibalas y fusiles desplegados en la calle adoquinada frente a la sucursal.

Un grupo de atracadores irrumpió este viernes en una sucursal bancaria de la localidad alemana de Sinzig y mantiene a varios rehenes en el interior (Google Maps)
Un grupo de atracadores irrumpió este viernes en una sucursal bancaria de la localidad alemana de Sinzig y mantiene a varios rehenes en el interior (Google Maps)

Por ahora, se desconoce tanto el número exacto de asaltantes implicados como el tipo de armas que podrían portar. Sinzig, situada al oeste del río Rin, se encuentra aproximadamente a medio camino entre las ciudades de Bonn y Coblenza. La zona permanece acordonada mientras continúa la operación policial y la situación está en curso, sin que haya trascendido más información.

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