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Así es el piso de Lolita Flores en el Paseo de la Castellana: paga 3.000 euros al mes de alquiler y tiene 200 metros cuadrados

La artista vive en un luminoso piso en pleno corazón de Madrid tras vender su antigua vivienda por problemas de dinero

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Hablar de Lolita Flores, que cumple 68 años este 6 de mayo, es hablar de una de las figuras más reconocidas del panorama artístico español, pero también de una vida marcada por altibajos personales y económicos que han acompañado su trayectoria. Hija de dos leyendas, Lola Flores y “El Pescaílla”, la artista ha construido su propio camino sobre los escenarios, la televisión y el cine, aunque no siempre con estabilidad en todos los ámbitos de su vida.

Durante años, la artista llegó a residir en una espectacular vivienda en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Sin embargo, tras atravesar dificultades económicas y problemas relacionados con Hacienda, se vio obligada a desprenderse de esa propiedad. Un cambio importante que la llevó a replantear su situación residencial y apostar por una vida más flexible.

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Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)
Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)

Lolita vive de alquiler en pleno Paseo de la Castellana, una de las arterias más emblemáticas y cotizadas de la capital. Concretamente, su hogar se sitúa en el barrio de Chamartín-Cuzco, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, en una ubicación privilegiada donde la vida urbana, los servicios y las vistas panorámicas se combinan en un entorno de alto nivel residencial.

El piso, de aproximadamente 200 metros cuadrados, está valorado en varios millones de euros en el mercado inmobiliario, aunque la artista no es propietaria: paga alrededor de 3.000 euros mensuales de alquiler. Lejos de verlo como un inconveniente, ella misma ha defendido en más de una ocasión su forma de vida actual con naturalidad, asegurando que vive de su trabajo y que su verdadero patrimonio es su familia.

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Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)
Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)

La vivienda destaca, ante todo, por su amplitud y luminosidad. Grandes ventanales recorren el salón principal, permitiendo la entrada de luz natural durante todo el día y ofreciendo vistas privilegiadas del skyline madrileño. El estilo general del apartamento es moderno y minimalista, con predominio de tonos blancos y neutros que aportan sensación de orden y continuidad visual en todos los espacios.

Sin embargo, el piso no es un espacio frío ni impersonal. Muy al contrario, refleja claramente la personalidad de su propietaria. El hogar está salpicado de objetos personales que rompen la estética minimalista y aportan un carácter muy propio. Entre ellos destacan una guitarra, símbolo evidente de su vínculo con la música; un Premio Goya obtenido en 2003; y una escultura de gran tamaño de su madre, Lola Flores, que preside una de las estancias como homenaje permanente a su legado familiar.

Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)
Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)

A ello se suman diversas obras de arte repartidas por la vivienda, algunas de ellas con la figura de su madre reinterpretada en clave contemporánea, fusionando lo clásico con lo moderno en una mezcla muy en sintonía con el espíritu artístico de la familia Flores.

También los colores aparecen estratégicamente en sofás, cojines y detalles decorativos, aportando vida a una base arquitectónica sobria.

Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)
Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)

La cocina también es sencilla y normal, con una campaña extractora metalizada, plata en negro y diferentes electrodomésticos que ayudan a la hora de cocinar. Pero lo mejor son las vistas, especialmente las nocturas, que permiten ver una de las principales arterias madrileñas. Además, al vivir en un paso alto puede disfrutar de las puestas de sol.

Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)
Lolita Flores en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @lolitafoficial)

Más allá de la decoración, el piso se ha convertido en un refugio para la artista y su familia. Un lugar donde disfruta de su lado más íntima junto a sus hijos y nietos, pues como ha demostrado a través de diferentes imagenes publicadas en redes sociales, suelen visitarla con frecuencia.

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