Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Grave crisis en el club, que estudia la sanción a sus dos jugadores. Por lo pronto, no volverán a jugar esta temporada.

Gran conmoción en el Real Madrid tras el violento enfrentamiento este jueves entre el capitán Federico Valverde y su compañero Aurélien Tchouaméni, que terminó con el primero en el hospital. Traumatismo craneoencefálico y de 10 a 14 días de baja. El club ha abierto un expediente disciplinario a los jugadores, que no volverán a vestir de blanco en lo que resta de temporada.

Ya este miércoles, los centrocampistas casi llegan a las manos tras una dura entrada del uruguayo. El Madrid aireó que el asunto había quedado zanjado, pero no era así. 24 horas más tarde, Valverde llegó a Valdebebas acusando a Tchouaméni de haber sido quien filtró a los periodistas la pelea, lo que no dejó de repetir durante el entrenamiento. Llegados al vestuario, el francés saltó.

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Según el relato de los hechos del diario Marca, quien dio la primicia, el 14 del Madrid propinó un puñetazo al 8, que tras un resbalón acabó golpeándose en la cabeza con la mesa central que hay en el vestuario, quedando aturdido, semiinconsciente. No hay noticia de que el Daniel Carvajal, primer capitán, o Álvaro Arbeloa, el entrenador, actuaran para evitarlo.

Federico Valverde, capitán del Real Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Cuándo se conocerá la decisión

La noticia es de alcance mundial. En este momento, el Real Madrid, la institución más importante en la historia del fútbol, es portada en todo el planeta por una profunda crisis con distintas ramificaciones y muy compleja solución, con las miradas apuntando al presidente, Florentino Pérez. Lo más urgente, decidir cuál es la sanción a sus empleados.

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“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, se limitó a notificar el club en un comunicado. Se estima que el castigo se conozca en dos o tres semanas. En función de la gravedad que estime el Madrid, puede tratarse de una suspensión de empleo y sueldo y hasta del despido.

Uno de los puntos más espinosos es que Valverde y Tchouaméni son dos pilares del once titular, dos jugadores fundamentales, por tanto dos bajas muy sensibles para los partidos que se pierdan, ni que decir tiene si se determina una rescisión del contrato o una venta. Pero el Madrid no puede mostrarse tibio ante uno de los mayores escándalos que se recuerdan en su seno.

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Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid. (Reuters)

Las posibles sanciones

Si el Real Madrid considera que se trata de una falta grave, la consecuencia para los jugadores es de una suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días, con una multa económica de hasta el 7% del salario mensual. En caso de calificarse como muy grave (malos tratos de obra, indisciplina manifiesta, fraude deportivo o dopaje), de 11 a 30 días sin empleo ni sueldo y hasta un 25% del sueldo.

El club tiene en su mano hasta el despido disciplinario, extremo que no se contempla ya que pondría en el mercado a dos estrellas con un alto valor, reforzando a un potencial rival a coste cero. En un comunicado posterior, Valverde trató de negar lo ocurrido: “En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza”.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, junto a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. (Reuters)

Cuánto cobran Valverde y Tchouaméni

Valverde está vinculado al Real Madrid desde 2016, aunque es en 2023 cuando firma su gran contrato. Muy querido por la afición por su coraje o por sus espectaculares goles, heredó el 8 a la espalda nada menos que de Toni Kroos, que luce junto con el brazalete de capitán cuando no está sobre el campo Carvajal. O lucía, ya que es más que probable que el club le retire la capitanía.

El uruguayo, de 27 años, percibe un salario bruto anual, entre fijo y primas, de 20,8 millones de euros. Cada semana gana 400.767 euros, según el portal especializado Capology.

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Tchuaméni llegó al Madrid en 2022 y ha ido ganando peso, siendo un fijo en el centro del campo para Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Elegante en el campo, discreto y muy educado fuera, lo sucedido se sale de la imagen que el madridismo tenía, si bien una corriente no menor está cargando la culpa sobre Valverde, limitando la del francés a haber entrado en la provocación.

El futbolista, de 26 años, firmó con el Madrid en 2022 y tiene un contrato de 15,6 millones brutos anuales, con unos ingresos por semana de 300.577 euros.

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Los salarios de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desgracia de Mendy

Se hace difícil pensar que los dos continúen la próxima temporada, que puedan ya convivir en un mismo vestuario. Su próximo reto es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que podrían saltar chispas en un hipotético Francia-Uruguay. Según el cuadro, este no se produciría hasta una fase ya avanzada del torneo. Valverde sí se las verá con España, en el tercer partido del grupo.

Pero, mucho antes, el Clásico. Este domingo. Con Kylian Mbappé como duda -muy sonriente a la salida del entrenamiento en el que todo estalló-, Arbeloa debe intentar confeccionar una alineación que intente evitar el alirón del Barça, algo que se producirá si los blaugrana ganan o empatan. Después de esta tormentosa semana, al madridismo ya le vale con no volver del Camp Nou con un saco de goles.

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El poco edificante episodio sucedido este jueves en Valdebebas opacó la noticia de mayor calado y triste para el Real Madrid desde el punto de vista estrictamente deportivo y humano. Su lateral Ferland Mendy, de 30 años, presenta un desgarro del tendón del recto femoral con separación ósea, una gravísima lesión de más de un año de recuperación por la que medita su retirada.