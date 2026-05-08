Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Varios aviones de Iberia en un aeropuerto. (Europa Press)

Iberia ha puesto ya en marcha su plan de respuesta para asegurar la normalidad de operación durante la inminente temporada de verano, tras la preocupación extendida en el sector de la aviación por el fuerte encarecimiento del queroseno, utilizado habitualmente como combustible para vuelos. La estrategia de la aerolínea española busca minimizar el impacto tanto en la actividad de la aerolínea como en los bolsillos de los pasajeros y la compañía asegura que, gracias a estas medidas, no contempla cancelar vuelos durante el verano ni aplicar recargos inesperados después de la compra de los billetes.

Marco Sansavini, presidente de Iberia, ha explicado este viernes en sus redes sociales que la situación del mercado energético, agravada por el cierre del estrecho de Ormuz, ha afectado a toda la industria aérea. Su consecuencia más visible ha sido la amenaza de una crisis de suministro de queroseno, que ha preocupado a viajeros y aerolíneas pese a las garantías de la autoridades comunitarias sobre las garantías de abastecimiento, en gran parte por el aumento en el precio del combustible.

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A pesar de este desafío, los resultados presentados por el grupo IAG (del que forma parte Iberia) muestran la fortaleza de Iberia, según aclara Sansavini, con un beneficio de explotación de 164 millones de euros (un 71% más) y un margen del 9,1%. No obstante, Sansavini subraya la necesidad de anticiparse y reforzar tanto la solidez financiera como la excelencia operativa para sortear el nuevo escenario, el mismo día en el que IAG ha recortado sus expectativas de beneficios para el conjunto del año que ha provocado una caída del 5% en bolsa para la compañía. Esta revisión a la baja se justifica por el impacto esperado de la guerra en Oriente Medio, pese a ser la única de las grandes aerolíneas europeas que ha logrado cerrar un primer trimestre marcado por el conflicto bélico con cuentas en positivo.

La compañía espera “amortiguar” el impacto en los billetes con recortes de costes e inversión

Según ha explicado el directivo, el plan de Iberia se fundamenta en la contención máxima de costes internos y en la selección rigurosa de inversiones. El objetivo es “amortiguar al máximo el impacto en los precios de los billetes”, de modo que los clientes puedan reservar sus vuelos con tranquilidad y sin temor a incrementos posteriores. Sansavini insiste en que la compañía no prevé cancelaciones de vuelos durante la temporada alta, descartando así uno de los mayores temores de los viajeros en estos contextos de volatilidad.

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Además de la gestión financiera, la otra prioridad de Iberia sigue siendo apostar por inversiones para mejorar la calidad del servicio, según Sansavini. Entre las inversiones prioritarias destacan la adquisición de nuevos aviones, la apertura de una nueva sala VIP en la T4 de Barajas y la modernización de las cabinas, así como la incorporación de nuevas tecnologías.

(Noticia en ampliación)

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