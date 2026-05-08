España

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

IAG, grupo empresarial del que forma parte la aerolínea española, ha anunciado este viernes un aumento del 71% en beneficios, aunque rebaja previsiones por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Guardar
Google icon
Varios aviones de Iberia en un aeropuerto. (Europa Press)
Varios aviones de Iberia en un aeropuerto. (Europa Press)

Iberia ha puesto ya en marcha su plan de respuesta para asegurar la normalidad de operación durante la inminente temporada de verano, tras la preocupación extendida en el sector de la aviación por el fuerte encarecimiento del queroseno, utilizado habitualmente como combustible para vuelos. La estrategia de la aerolínea española busca minimizar el impacto tanto en la actividad de la aerolínea como en los bolsillos de los pasajeros y la compañía asegura que, gracias a estas medidas, no contempla cancelar vuelos durante el verano ni aplicar recargos inesperados después de la compra de los billetes.

Marco Sansavini, presidente de Iberia, ha explicado este viernes en sus redes sociales que la situación del mercado energético, agravada por el cierre del estrecho de Ormuz, ha afectado a toda la industria aérea. Su consecuencia más visible ha sido la amenaza de una crisis de suministro de queroseno, que ha preocupado a viajeros y aerolíneas pese a las garantías de la autoridades comunitarias sobre las garantías de abastecimiento, en gran parte por el aumento en el precio del combustible.

PUBLICIDAD

A pesar de este desafío, los resultados presentados por el grupo IAG (del que forma parte Iberia) muestran la fortaleza de Iberia, según aclara Sansavini, con un beneficio de explotación de 164 millones de euros (un 71% más) y un margen del 9,1%. No obstante, Sansavini subraya la necesidad de anticiparse y reforzar tanto la solidez financiera como la excelencia operativa para sortear el nuevo escenario, el mismo día en el que IAG ha recortado sus expectativas de beneficios para el conjunto del año que ha provocado una caída del 5% en bolsa para la compañía. Esta revisión a la baja se justifica por el impacto esperado de la guerra en Oriente Medio, pese a ser la única de las grandes aerolíneas europeas que ha logrado cerrar un primer trimestre marcado por el conflicto bélico con cuentas en positivo.

La compañía espera “amortiguar” el impacto en los billetes con recortes de costes e inversión

Según ha explicado el directivo, el plan de Iberia se fundamenta en la contención máxima de costes internos y en la selección rigurosa de inversiones. El objetivo es “amortiguar al máximo el impacto en los precios de los billetes”, de modo que los clientes puedan reservar sus vuelos con tranquilidad y sin temor a incrementos posteriores. Sansavini insiste en que la compañía no prevé cancelaciones de vuelos durante la temporada alta, descartando así uno de los mayores temores de los viajeros en estos contextos de volatilidad.

PUBLICIDAD

Además de la gestión financiera, la otra prioridad de Iberia sigue siendo apostar por inversiones para mejorar la calidad del servicio, según Sansavini. Entre las inversiones prioritarias destacan la adquisición de nuevos aviones, la apertura de una nueva sala VIP en la T4 de Barajas y la modernización de las cabinas, así como la incorporación de nuevas tecnologías.

(Noticia en ampliación)

Google icon

Temas Relacionados

IberiaVuelosAerolíneasPetróleoResultados EmpresarialesGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Madrid pide que se confirme si más españoles viajaron en el barco

La embarcación continúa su trayecto hacia Granadilla de Abona (Tenerife), donde los pasajeros extranjeros serán repatriados y los españoles, trasladados a Madrid

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Madrid pide que se confirme si más españoles viajaron en el barco

Paulina Rubio rompe su silencio tras la batalla judicial con Colate por la custodia de su hijo: “Nada se compara con ser madre”

Tras tres días viéndose la cara con Nicolás Vallejo-Nágera en los juzgados de Miami, la cantante ha dado un paso al frente con un emotivo comunicado

Paulina Rubio rompe su silencio tras la batalla judicial con Colate por la custodia de su hijo: “Nada se compara con ser madre”

Continúa la búsqueda de otros posibles casos de hantavirus fuera del crucero: sospechas de más contagios y aislamiento preventivo

Distintos países rastrean a los pasajeros desembarcados en Santa Elena y a las personas que estuvieron en el avión en el que viajó a Johannesburgo una fallecida

Continúa la búsqueda de otros posibles casos de hantavirus fuera del crucero: sospechas de más contagios y aislamiento preventivo

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

El agricultor enfrenta numerosas sanciones de decenas de miles de euros por varias infracciones a la normativa, que considera absurda

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El ministro Grande-Marlaska ha presentado los operativos ‘Alfa-Lima’ y ‘Abisal’ y los ha calificado de paso “contundente” en la lucha contra antidroga

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

ECONOMÍA

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico