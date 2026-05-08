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El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El técnico y exfutbolista se juega el orgullo madridista en el Camp Nou

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El técnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa. (AP Foto/José Bretón)
El técnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa. (AP Foto/José Bretón)

Campeón del Mundo, bicampeón de Europa, dos Champions League, dos Copas del Rey, una liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y otra de España. Ese es el palmarés de Álvaro Arbeloa como jugador del Real Madrid. Como entrenador: cuatro meses al borde del abismo.

El exfutbolista cogió el banquillo del primer equipo el 12 de enero de 2026 para sustituir a Xabi Alonso. Son 24 partidos en los que ha cosechado 15 victorias, 2 empates y 7 derrotas. El palmarés del que venía a suplir era de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 34 partidos.

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Hay algo de cruel en la situación. Esta semana se presenta un Clásico que podría pasar a la historia como el primero en decidir un título entre FC Barcelona y Real Madrid. El orgullo de la afición frente a otra temporada en blanco. Y, por supuesto, evitar que el máximo rival celebre un título delante de ti. Algo que este año se ha dado en la Supercopa de España y que acabó con Xabi Alonso.

Arbeloa. (REUTERS/Bruna Casas)
Arbeloa. (REUTERS/Bruna Casas)

Un debut para olvidar

Arbeloa ni siquiera se había acomodado en el banquillo cuando, el 14 de enero, fue su estreno oficial. No fue en el Santiago Bernabéu, sino en Albacete, para disputar los octavos de la Copa del Rey. Sin embargo, las sensaciones no cambiarían. Un gol de Jefté Betancor en el descuento selló la eliminación merengue.

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El Real Madrid había caído contra un equipo de Segunda División. Las semanas siguientes sí hubo algún rayo de esperanza con la eliminatoria en Champions contra el Benfica de José Mourinho. No obstante, el técnico se llevaría otro varapalo con el 2-1 en Mallorca, que los dejaba a 7 puntos del Barça.

Arbeloa asumió la responsabilidad sin rodeos: “Esta derrota es mía, total y absolutamente mía”.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa (REUTERS/Pablo Morano)
El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa (REUTERS/Pablo Morano)

Los 7 conflictos de Arbeloa

Eliminados de Copa del Rey y con LaLiga prácticamente tirada, los problemas de egos empezaron a surgir. El primero fue Carvajal, el capitán, que tardó nueve partidos en ser titular pese a que Alexander-Arnold también estaba lesionado.

El técnico prefirió a Valverde y a canteranos como David Jiménez. Intentó arreglarlo con elogios públicos: “Es muy importante para los jugadores tener una referencia como él”, pero el distanciamiento ya era evidente.

Luego llegaron Asencio, al que señaló por “borrarse” en un partido por problemas físicos; Fran García, Gonzalo, Mastantuono, Camavinga. Arbeloa los iba dejando en el banquillo sin explicación pública. Tampoco los titulares hacían honor a la meritocracia que supone estar en el once del 15 veces campeón de Champions.

Arbeloa. (Europa Press)
Arbeloa. (Europa Press)

Pero sin duda, el caso más llamativo ha sido el de Dani Ceballos. Con apenas 170 minutos jugados desde enero, el centrocampista pidió una reunión privada con el técnico para aclarar su situación. La conversación terminó mal. Ceballos comunicó al vestuario que había pedido formalmente a Arbeloa no tener ningún contacto verbal con él hasta el final de temporada. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado.

El último nombre en la lista, y el más grande de todos, es Kylian Mbappé. Arbeloa no le ha nombrado directamente, pero sus palabras no han dejado lugar a dudas. “Para ganar necesitas el compromiso de todos los jugadores. Duele ver que los equipos corren más que nosotros, ya que solo el talento no vale”. Y remató días después: “No hemos construido el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo”.

El entrenador del Real Madrid ha ofrecido una rueda de prensa previa al partido contra el Girona.

Una cena de conjura sin Arbeloa

En ese contexto, el vestuario respondió el 10 de febrero con una cena de equipo en el restaurante 61, en la calle José Abascal, local del que son socios Vinícius y Mbappé. Los 24 jugadores de la primera plantilla asistieron. No obstante, Álvaro Arbeloa y ninguno de su staff técnico estuvieron invitados.

La plantilla del Real Madrid se une al completo en una cena privada (Instagram / @vinijr)
La plantilla del Real Madrid se une al completo en una cena privada (Instagram / @vinijr)

Del sueño de la Champions a la nada

Pero el verdadero punto de inflexión llegó tras la eliminación en Champions frente al Bayern de Múnich. Arbeloa quiso apelar a la épica consciente de la competición que se trataba: “Somos el Real Madrid. Somos un equipo que no se rinde nunca. Somos el equipo de las 15 Copas de Europa“.

A pesar de ello, cayeron eliminados y con eso, toda la esperanza de conseguir un título este año. Es el segundo año consecutivo que la entidad no logra sumar un trofeo en sus vitrinas.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresa su frustración con el arbitraje tras la eliminación de su equipo. Califica la expulsión de uno de sus jugadores como "inexplicable" e "injusta", asegurando que la decisión sentenció la eliminatoria.

El vestuario del Real Madrid pasa a los golpes

Y si las tensiones verbales ya eran preocupantes, lo que vendría después sería aún peor. Tras el partido ante el Alavés, Antonio Rüdiger propinó una bofetada a Álvaro Carreras en el vestuario de Valdebebas. El lateral ha confirmado el altercado en sus redes sociales con un comunicado en el que restaba importancia al asunto.

El caso más reciente es el de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, por el que el propio club ha lanzado un comunicado en el que confirma que se le han abierto expedientes disciplinarios a cada uno, aunque las resoluciones se darán a conocer una vez “hayan concluido los procedimientos internos correspondientes“.

Fede Valverde y Aurelian Tchiuaméni (Reuters/Matthew Childs).
Fede Valverde y Aurelian Tchiuaméni (Reuters/Matthew Childs).

Pero no es el único frente abierto. A la espera de si Mbappé llega o no al Clásico, se han hecho virales sus fotos paseando con su novia Ester Expósito por Italia; la misma semana que el Real Madrid se jugaba el alirón en Barcelona, frente al Espanyol. Algo que no ha sentado bien en el vestuario.

Arbeloa lleva ya más de 115 días resistiendo en un terreno que ya se le presentó hostil desde el principio, sin refuerzos y con varios frentes abiertos. Ya se empiezan a oír sustitutos para la temporada que viene. Pero sin duda, el domingo, a las 21:00 horas, tiene el reto más importante si no quiere que el vestuario se rompa del todo.

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