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Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

El economista español y vicepresidente del BCE explica que se trata de un fenómeno “completamente distinto” al de las crisis de las puntocom, aunque admite la posibilidad de une exceso de valoración

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El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. (REUTERS/Wolfgang Rattay)
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El fenómeno de las inversiones en inteligencia artificial (IA) ha transformado los mercados en los últimos años, impulsando la cotización de empresas tecnológicas a niveles nunca antes registrados. Este fuerte aumento en la valoración de algunas compañías también ha despertado temores entre los inversores sobre un posible ajuste repentino. Sin embargo, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha mandado un mensaje de tranquilidad al asegurar que este auge no repite el esquema de la burbuja puntocom. Durante un acto celebrado este viernes y organizado por El Economista, el economista español ha defendido que el escenario actual “es completamente distinto” al que se dio antes de la crisis que marcó el inicio de siglo.

Una de las diferencias más relevantes entre ambos fenómenos, según explica De Guindos, se basa en la mayor solidez de los actuales planes de negocio de las firmas tecnológicas. En paralelo, el directivo del BCE reconoce que, aunque los precios pueden estar por encima de su valor real, “no hay una burbuja”. A su juicio, el mercado podría experimentar un ajuste si se confirma un exceso de valoración, pero las condiciones no son equiparables a las del colapso tecnológico anterior.

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El impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo es otra de las cuestiones que generan inquietud entre analistas y trabajadores. Según el vicepresidente del BCE, los datos disponibles hasta ahora no muestran que la expansión de la IA haya provocado recortes significativos de empleo en los sectores afectados. Pese a ello, de Guindos sí reconoce que se están observando cambios en las modalidades de contratación.

Desafíos en competitividad para Europa ante el avance global de la IA

Más allá de la valoración bursátil, De Guindos ha llamado la atención sobre la posición de Europa respecto a las potencias tecnológicas. El economista ha mencionado el ejemplo de Mythos, el último modelo de IA desarrollado por la estadounidense Anthropic, que ha generado debate por su capacidad para identificar vulnerabilidades en sistemas críticos, un avance que subraya la distancia que separa a Europa de Estados Unidos o China en materia de innovación.

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Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Para el vicepresidente del BCE, la aparición de herramientas cada vez más sofisticadas en este sentido anticipa la necesidad de reforzar la seguridad digital en el continente, especialmente ante el aumento de los ciberataques vinculados a la inteligencia artificial.

Perspectivas de la política monetaria ante la incertidumbre

En lo referente a la política monetaria, De Guindos se ha reafirmado en la apuesta por la prudencia del BCE. Tras mantener los tipos de interés en la última reunión del Consejo de Gobierno, el organismo espera conocer en junio nuevos datos y proyecciones económicas antes de decidir cualquier modificación. El vicepresidente admite que la inflación ya refleja el impacto del conflicto en Oriente Próximo, pero también recalca la importancia de observar la evolución de los indicadores adelantados, como los niveles de confianza y el índice PMI, que han mostrado un deterioro notable en las últimas semanas.

El pasado 30 de abril, el organismo optó por no acometer cambios en la política monetaria y dejar el tipo de depósito en el 2,00%, pese al repunte de la inflación por el conflicto en Oriente Medio. El organismo que preside Christine Lagarde subrayó que la economía de la eurozona muestra cierta resiliencia, aunque persisten riesgos relevantes derivados de la incertidumbre geopolítica, la evolución de los precios de la energía y la debilidad de algunos indicadores de crecimiento.

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