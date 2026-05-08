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España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El ministro Grande-Marlaska ha presentado los operativos ‘Alfa-Lima’ y ‘Abisal’ y los ha calificado de paso “contundente” en la lucha contra antidroga

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Marlaska asegura que el barco con cocaína en Canarias apunta a una de las mayores incautaciones de la historia (Europa Press)
Marlaska asegura que el barco con cocaína en Canarias apunta a una de las mayores incautaciones de la historia (Europa Press)

La lucha contra el narcotráfico firma hoy un importante episodio para su historia. Fernando Grande-Marlaska ha presentado dos operaciones que marcan un importante antecedente. Una de ellas supone el mayor alijo de cocaína jamás incautado en un barco. Las toneladas de droga requisada se elevan hasta las 50, mientras que los detenidos entre los dos operativos ascienden a 77 personas.

Durante la noche del pasado domingo, algunos medios comenzaron a informar sobre una nueva actuación de la Guardia Civil, frenando a un buque cargado de cocaína en Canarias. El País ya adelantó que la cantidad podía ser algo nunca antes visto. Ahora sabemos que solo en el barco de la operación ‘Abisal’ había más de 30.000 kilos de nieve. El ministro ha confirmado lo que también adelantó este medio y confirmó Infobae: la organización está vinculada a la Mocro Maffia.

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Junto a este operativo, Grande-Marlaska ha resaltado ‘Alfa-Lima’, otra reciente actuación que permitió incautar otras 11 toneladas de cocaína y 8.500 kg de hachís, gracias a la colaboración con otros países, entre ellos Estados Unidos. Ambas han originado un importante agujero económico en los grupos criminales. Según apunta el auto de la Audiencia Nacional, el valor de los estupefacientes en el mercado negro supera los 800 millones de euros.

*en ampliación

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