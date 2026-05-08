España

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Además del fallecido hay dos heridos, uno de ellos de gravedad

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Barco Guardia Civil. Antonio Sempere - Europa Press
Barco Guardia Civil. Antonio Sempere - Europa Press

Germán, un agente de la Guardia civil, ha fallecido al chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha en Huelva, según ha confirmado la institución. Además del fallecido hay dos heridos, uno de ellos de gravedad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha comunicado su pésame a los familiares y ha lamentado que otro agente fallezca mientras realiza su trabajo. “Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida”, recuerdan en su mensaje en X.

Desde hace tiempo, AUGC y otras asociaciones reivindican que se reconozca a los agentes como “profesión de riesgo”. El narcotráfico vuelve a dejar una víctima mortal en el Instituto Armado, después del suceso de Barbate donde dos agentes fallecieron y cuyo juicio sigue abierto. Por el momento, no se conocen más detalles de este caso.

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