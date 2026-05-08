Así son los 16 sobrinos de Tamara Falcó tras la incorporación de Mía, la última hija de Ana Boyer: las familias numerosas de Enrique Iglesias o Manuel Falcó

Tamara Falcó con su sobrino Martín y los hijos de Enrique Iglesias (Instagram)

La llegada de Mía, hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco, ha ampliado a 16 el número total de sobrinos de Tamara Falcó, consolidando una de las sagas familiares más extensas y conocidas de la crónica social española. La reciente incorporación de la pequeña, nacida el pasado 4 de mayo, supone la continuación de una tradición en la familia: todos los hijos de Ana Boyer comparten la inicial de su nombre en homenaje a la memoria de su abuelo Miguel Boyer, fallecido en 2014.

El conjunto de 16 sobrinos de Tamara Falcó se compone de los hijos de sus hermanos y hermanas, distribuidos entre diferentes ciudades del mundo y con trayectorias formativas y vitales dispares. Entre los datos singulares, destaca el hecho de que todos los hijos de Ana Boyer, Miguel (7 años), Mateo (5 años), Martín (2 años) y Mía, comienzan por la letra M, un guiño explícito al citado Miguel Boyer. Esta elección de nombres, según la propia pareja, fue adelantada meses antes del nacimiento de Mía, expresando su voluntad de “seguir la tradición, igual que los hermanos”.

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Manuel Falcó, el hermano mayor de Tamara, ha establecido su residencia familiar en Londres junto a su esposa, Amparo Corsini, y sus tres hijos: Carlos (24 años), Manuela (21 años) y Mariana (18 años). Manuel, que ejerce como banquero en la capital británica y gestiona la marca de vinos Marqués de Griñón, fue además el padrino de Tamara Falcó en su boda.

Los hijos de Manuel Falcó

Manuela Falcó junto a su madre Amparo Corsini (Europa Press)

Su hija Manuela, en declaraciones a ¡Hola!, contó que su tía “siempre tiene los mejores trucos de belleza”. La joven, que ha heredado la afición por el campo de su abuelo Carlos Falcó, ha cursado estudios de Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y se declara amante de la literatura.

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Las sobrinas de Tamara Falcó por parte de Xandra

Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny y directora general de Pagos de Familia Marqués de Griñón, representa la continuidad profesional y social del linaje familiar tras la pérdida de su padre, acaecida durante la pandemia en 2019. Ella es madre de tres hijas: Isabela (25 años), Camila (22 años) y Blanca (14 años), fruto de su matrimonio con el fallecido Jaime Carvajal y Hoyos, quien murió en septiembre de 2020.

La mayor, Isabela, ostenta el título de marquesa de Almodóvar del Río y nació en Washington debido al destino laboral de su padre en el Banco Mundial; estudió a en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Camila se decantó por la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Lancaster, y Blanca, ahijada de Tamara, continúa su formación en el instituto.

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Xandra Falcó y sus hijas (Europa Press)

Los hijos de Chábeli y Enrique Iglesias

Por su parte, Chábeli Iglesias reside en Miami y tiene dos hijos, Alejandro (24 años) y Sofía (14 años), junto a su esposo Christian Altaba. Alejandro, el primer nieto de Isabel Preysler, nació con solo veinticinco semanas de gestación y menos de ochocientos gramos. Eso sí, el joven ha crecido con plena salud y cursó estudios de negocios en la universidad. Chábeli y sus hijos mantienen el contacto con Tamara Falcó a pesar de la distancia y está previsto que viaje desde Miami a España en ocasiones señaladas, como la boda de su hermana.

The Bar Edition ha creado una exclusiva y personalizada selección de cócteles para la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio de 2023 en el Palacio del Rincón

El cantante Enrique Iglesias, otro de los hermanos de Tamara Falcó, ha formado una familia numerosa estable en Miami junto a la extenista Anna Kournikova, lejos del foco mediático. Tienen cuatro hijos: los mellizos Nicholas y Lucy (nacidos en 2017), Mary (2020) y el más pequeño, Romeo, nacido el 17 de diciembre de 2025. La pareja muestra una vida privada discreta, aunque en ocasiones comparten instantes familiares en redes sociales. La relación entre Enrique y Tamara Falcó se mantiene cercana, con algunas muestras públicas de cariño y apoyo mutuo.

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Enrique Iglesias viendo el fútbol con sus hijos (Instagram)

Los últimos sobrinos de Tamara Falcó

Finalmente, el núcleo más joven de los sobrinos lo aporta Ana Boyer con su esposo Fernando Verdasco, quienes residen en Doha. Con la llegada de Mía, sus cuatro hijos refuerzan la costumbre de emplear un nombre que comience con la letra M. La familia suele desplazarse a Madrid para la última etapa del embarazo y pasar periodos en España. Además, Tamara Falcó fue una de las primeras en acercarse al hospital para conocer a Mía.

Por otro lado, pronto sumará hasta 17 sobrinos, puesto que Alejandra Onieva, la hermana de su marido Íñigo Onieva, está embarazada. La noticia llegó poco tiempo después de conocer el enlace secreto entre la cuñada de Tamara Falcó y el protagonista de Anatomía de Grey, Jese Williams, que tuvo lugar en Estados Unidos, país natal del actor, y solo asistieron familiares y amigos cercanos.

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