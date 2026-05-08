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El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que aseguraba tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El jugador no será incluido en la convocatoria para el partido de Premier League de mañana ante el Fulham

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El jugador del Bournemouth Álex Jiménez en su presentación (AFCB)
El jugador del Bournemouth Álex Jiménez en su presentación (AFCB)

El futbolista español Álex Jiménez, del Bournemouth, ha sido apartado temporalmente por el club británico tras salir a la luz unas supuestas conversaciones en redes sociales con una menor en la que él aseguraba que no le importaba que ella tuviera 15 años para quedar.

“El club comprende la gravedad del asunto, que se encuentra bajo investigación”, ha asegurado el Bournemouth en un comunicado que ha difundido en redes sociales.

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El lateral derecho español no ha sido incluido en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana ante el Fulham, han añadido.

Las supuestas conversaciones que la menor y el futbolista habrían mantenido en Instagram han empezado a circular esta mañana en las redes sociales. En ellas se puede leer que la chica asegura tener quince años, aunque esto no ha podido ser verificado. Siempre según los vídeos y fotos que se han difundido por plataformas como X, la chica le habría preguntado varias veces al jugador si había algún problema con que ella tuviera 15 años y él 21 (los cumplía hoy) y él habría contestado: “Por supuesto que me importa. Pero me gustan las chicas más jóvenes. Nunca he estado con una chica de 15 años”.

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Jiménez llegó al Bournemouth esta temporada en calidad de cedido procedente del Milan, pero su fichaje se hizo permanente al cumplir una serie de partidos disputados con el club inglés.

Esta temporada ha sido de los jugadores más determinantes del equipo y ha participado en 32 encuentros y marcado un gol. Jiménez tiene contrato con el Bournemouth hasta 2031. El club, que ha afirmado que tiene conocimiento de las publicaciones que circulan sobre este tema, ha asegurado que por ahora no realizará comentarios adicionales.

*Con información de la Agencia EFE

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