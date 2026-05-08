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Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

El español vence 7-6, 6-4 al portugués y ya espera rival en tercera ronda

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El tenista español Rafa Jódar (EFE/ Sergio Pérez)
El tenista español Rafa Jódar (EFE/ Sergio Pérez)

No fue un día de grandes sensaciones, pero sí de algo más valioso: voluntad, temple y oficio. Algo increíble para un chico que solo tiene 19 años. Se dio a conocer en Madrid y ahora en el Master 1000 de Roma, el número 34 del mundo ya sabe lo que es ganar en el Foro Itálico. Y lo hizo como lo hacen los grandes: sin su mejor tenis, obligado a sufrir y gestionando cada punto. Rafa Jódar ya espera rival en tercera ronda.

El madrileño derrotó a Nuno Borges por 7-6(4) y 6-4 en una hora y cincuenta y un minutos para firmar su primera victoria en el Masters 1000 de Roma. El portugués puso a Rafa contra las cuerdas, que no tuvo un partido cómodo.

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El primer set empezó con buen pie. Agresivo en el saque y decidido en los intercambios. Pero Borges, más veterano y con rodaje en la tierra, no iba a poner las cosas fáciles. Respondió contundente y fue fino en las dejadas. Tanto que el marcador llegó a ponerse 2-4 en contra. El español había perdido cinco puntos seguidos y el partido empezó a torcerse. Ahí empezó el ejercicio de gestión y sufrimiento de Jódar.

Lejos de precipitarse, el madrileño bajó las pulsaciones y empezó a ir punto por punto. Cabeza fría y paciencia impropia de su edad, consiguió recuperar el break en el momento justo y sostuvo un juego larguísimo con hasta tres bolas de rotura (todas recuperadas mediante saque directo) en contra para garantizar el tie-break.

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Fue entonces cuando vimos al mejor Jódar: agresivo, valiente y muy preciso en el revés. Encadenó cuatro puntos, dos de ellos con dos reveses exigidos, para cerrar la manga después de más de una hora de alta tensión en la tierra de Roma. Fue un duro golpe para Borges, que se veía ganador, y Jódar olió la sangre.

Rafa Jódar. (Europa Press)
Rafa Jódar. (Europa Press)

Rompió de salida en el segundo set tras castigar otra mal dejada del portugués y asegurar una ventaja mínima que ya no perdería. Eso sí, quedaba partido y hubo que sufrir. EL portugués apretaba en cada turno de saque. Jódar tuvo que levantar nuevas bolas de break y resistir a los juegos larguísimos que proponía Borges. Pero cada vez que el partido se estrechaba, volvía a sacar a relucir su saque y su derecha.

Con 5-4 y servicio para cerrar, Rafa Jódar no tembló. Dos grandes derechazos le acercaron a su primera victoria. Sin embargo, Borges empató con 30-30 y volvía a exigir un acto de madurez a Jódar. Fue entonces cuando el madrileño volvió a la vieja confiable y cerró con un saque directo que sellaba su triunfo, el décimo del partido. Juego, set y partido que daba a conocer en Roma al español.

Rafa Jódar no está de paso y ya espera rival en tercera ronda. Será otro desafío de nivel y saldrá del duelo entre Alex de Miñaur o Matteo Arnaldi. Al australiano, el primero del top 10, ya le derrotó en Madrid y con el italiano todavía no se ha cruzado.

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