Cristina Camorani, cocinera italiana: “Los calabacines al horno se acompañan con ajo, perejil, menta y aceite de oliva virgen extra”

Estos calabacines funcionan de maravilla como guarnición, pero también para mezclar con arroz o pasta fresca para una receta vegetal llena de sabor

Receta de calabacín con salsa de ajo de Cristina Camorani (Montaje Infobae)

¿Buscas un plato sencillo, saludable y lleno de sabor? Estas rodajas de calabacín al horno con ajo son la receta perfecta para dar la bienvenida a esta riquísima verdura de temporada, una elaboración muy sencilla que nos trae la cocinera italiana y creadora de contenido Cristina Camorani.

“Los calabacines al ajo son un plato espectacular como entrante, como guarnición o como aderezo. Y si además los pruebas con arroz o con pasta... En resumen, un plato fácil, rápido, delicioso, sin gluten y económico”, asegura la cocinera en uno de los vídeos compartidos en su canal de YouTube, donde desarrolla el sencillo paso a paso para esta receta, lista en apenas 35 minutos.

Para preparar estos calabacines al horno, Camorani corta la verdura en rodajas, que luego coloca en una bandeja de horno y hornea durante unos 30 minutos hasta conseguir una textura ligera y firme. Una vez listos, envuelve estos trozos de calabacín con un aliño casero muy sencillo, a base de “ajo, perejil, menta y un aceite de oliva virgen extra muy bueno”. “Haced muchos porque quedan increíbles sobre pan tostado. Y con arroz son una delicia”, afirma la cocinera italiana.

Receta de calabacines al horno con ajo

Este plato consiste en rodajas de calabacín asadas al horno hasta lograr una textura suave pero firme, aderezadas con una salsa de ajo, perejil y hierbabuena, todo ligado con abundante aceite de oliva virgen extra. La técnica fundamental es el horneado uniforme y el majado de los ingredientes para conseguir una salsa muy aromática.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 kg de calabacines en rodajas
  • Aceite de oliva virgen extra, cantidad generosa
  • Sal, al gusto
  • 6-7 dientes de ajo
  • Perejil fresco abundante
  • Unas hojas de menta o hierbabuena

Cómo hacer calabacines al horno con ajo, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C.
  2. Coloca las rodajas de calabacín en una bandeja. Añade sal y pinta con aceite de oliva por ambos lados.
  3. Hornea los calabacines durante 30 minutos. A mitad de cocción, da la vuelta para que se doren de forma uniforme.
  4. Prepara la salsa de ajo: Machaca en mortero los dientes de ajo con abundante perejil y unas hojas de menta o hierbabuena.
  5. Añade aceite de oliva virgen extra al majado hasta obtener una salsa verde ligada.
  6. Saca los calabacines del horno. Sirve calientes y vierte la salsa de ajo y hierbas por encima justo antes de llevar a la mesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones como guarnición o 4 como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 110 kcal
  • Grasas: 8-10 g (mayoritariamente aceite de oliva)
  • Hidratos de carbono: 6 g
  • Proteínas: 2 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. La salsa puede perder aroma, así que es preferible añadirla justo antes de servir. No se recomienda congelar.

