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La princesa Eugenia anuncia que espera su tercer hijo junto a su marido Jack Brooksbank: “Su Majestad está encantado con la noticia”

La hija pequeña de Andrés Mountbatten-Windsor se convertirá en madre de nuevo junto a su marido, con el que lleva casada de 2018

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La princesa Eugenia de Gran Bretaña junto a Jack Brooksbank durante las carreras de caballos en Ascot 2014 (Action Images vía Reuters/Andrew Boyers).
La princesa Eugenia de Gran Bretaña junto a Jack Brooksbank durante las carreras de caballos en Ascot 2014 (Action Images vía Reuters/Andrew Boyers).

La familia York recibe un inesperado alivio en medio de meses marcados por la controversia. La princesa Eugenia, de 36 años, hija menor del príncipe Andrés —actualmente conocido como Andrés Mountbatten-Windsor— y de Sarah Ferguson, ha confirmado que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Jack Brooksbank. Una noticia que ha sido recibida con entusiasmo tanto por la propia familia como por la Casa Real británica, que ha querido subrayar públicamente su apoyo.

El anuncio se ha hecho oficial a través de los canales del Palacio de Buckingham, acompañado de una imagen familiar tomada por la propia Eugenia. En la fotografía aparecen sus dos hijos, August y Ernest, sosteniendo una ecografía, un gesto simbólico que ha servido para comunicar la llegada de un nuevo miembro a la familia. El mensaje institucional detallaba: “Su Alteza Real la princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank están muy contentos de anunciar que esperan su tercer hijo juntos, para este verano. August (5 años) y Ernest (2 años) también están muy emocionados de que otro hermano se una a la familia. Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia”.

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Comunicado de Buckingham Palace sobre la princesa Eugenia (CASA REAL BRITÁNICA).
Comunicado de Buckingham Palace sobre la princesa Eugenia (CASA REAL BRITÁNICA).

La princesa, que en los últimos años había optado por un perfil discreto debido a la presión mediática que rodea a su familia, vuelve ahora a ocupar titulares con un anuncio que la sitúa de nuevo en el foco público. Su embarazo llega en un momento especialmente delicado para los York, marcados por el distanciamiento progresivo de la familia real tras el escándalo que rodea a su padre y su relación con Jeffrey Epstein.

A pesar de ello, Eugenia ha mantenido una vida relativamente estable junto a Jack Brooksbank, con quien se casó en 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Desde entonces, la pareja ha formado una familia con dos hijos: August Philip Hawke, nacido en febrero de 2021, y Ernest George Ronnie, en mayo de 2023. Con este nuevo embarazo, el futuro bebé se convertirá en el quinto nieto del matrimonio formado por Andrés y Sarah Ferguson, y en el decimoquinto bisnieto de la reina Isabel II.

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Los hijos de la princesa Eugenia de York (CASA REAL BRITÁNICA).
Los hijos de la princesa Eugenia de York (CASA REAL BRITÁNICA).

Una familia que intenta preservar la normalidad

Pese al entorno mediático, Eugenia ha intentado preservar la privacidad de sus hijos. Solo en contadas ocasiones ha compartido imágenes familiares en redes sociales, mostrando fragmentos de su vida cotidiana. Una de las excepciones más comentadas fue su aparición en el Jubileo de Isabel II, donde August fue presentado públicamente por primera vez.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El nacimiento de su segundo hijo, Ernest, en mayo de 2023, volvió a ser comunicado de forma discreta, reforzando la voluntad de la pareja de mantener su vida familiar alejada del ruido mediático. En esta ocasión, sin embargo, el anuncio ha tenido un carácter institucional y ha devuelto a Eugenia a la agenda pública de la realeza británica.

El nuevo hijo de la princesa no tendrá tratamiento de alteza real y ocupará el puesto 15 en la línea de sucesión al trono británico. Esto supone que quedará por detrás de su madre y sus dos hermanos mayores, mientras que el príncipe Eduardo, el actual duque de Edimburgo, pasará al puesto 16.

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