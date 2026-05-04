Avance de ‘La Promesa’ del 8 de mayo: Leocadia, en el punto de mira tras una revelación que lo cambia todo sobre la muerte de Jana

'La Promesa': Avance semanal del 4 al 8 de mayo

La Promesa cerró la pasada semana con una sucesión de giros dramáticos que han ido tensando cada vez más las relaciones dentro del palacio. Entre chantajes, confesiones inesperadas y decisiones que parecen no tener vuelta atrás, los habitantes de La Promesa se enfrentan a uno de sus momentos más críticos. Desde la posible ruina de la familia Luján hasta la salud de Adriano, pasando por la investigación que podría reescribir la historia reciente del palacio, todo parece a punto de estallar.

El gran eje de estos días ha sido el secreto de Ricardo y la confesión de Pía a Santos, que ha desatado un terremoto emocional difícil de contener.

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A esto se suma el chantaje constante de Estefanía, que no deja de presionar a Carlo con revelar su pasado, mientras Manuel y Curro intentan contener las amenazas del duque de Carril. En paralelo, la relación entre Curro y Ángela avanza hacia la boda, aunque no sin obstáculos familiares y sociales. Y, como telón de fondo, la salud de Adriano empeora hasta un punto alarmante.

Lunes 4 de mayo – Capítulo 826

'La Promesa': Pilarcita confirma que el Patronato se hará cargo del proyecto. (TVE)

La semana arranca con un Curro firme frente a las provocaciones de Lorenzo, ganándose incluso el respeto del duque de Salvatierra. Pilarcita, conmovida por el proyecto del refugio, confirma el apoyo del Patronato, lo que supone un respiro para Martina. Sin embargo, la gran bomba emocional del día llega cuando Pía confiesa a Santos que Ricardo provocó accidentalmente la muerte de su madre, Ana, dejando al joven completamente devastado.

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Mientras tanto, el ambiente se enrarece aún más con el chantaje del duque de Carril a Manuel, y Vera sigue atrapada en la tensión con su padre. Estefanía continúa su doble juego con Carlo, presionándole sin descanso para obtener dinero, mientras Teresa comienza a sospechar de sus verdaderas intenciones tras sorprenderla en actitud sospechosa.

Martes 5 de mayo – Capítulo 827

Teresa encuentra una carta que confirma sus sospechas sobre Cristóbal, abriendo una nueva línea de intriga dentro del servicio. El duque de Carril continúa manipulando a Vera con un discurso emocional que esconde un chantaje económico cada vez más evidente. Pía, por su parte, confiesa a Ricardo que ya ha contado la verdad a Santos, provocando una reacción tensa e imprevisible.

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'La Promesa': Ricardo, para tranquilidad de Santos, no permitirá que la verdad salga a la luz. (TVE)

Curro y Ángela dan un pequeño paso hacia la reconciliación, aunque sin cerrar del todo sus heridas. Martina se vuelca en Adriano, cuya salud empeora durante la noche. Mientras tanto, Carlo advierte a Estefanía de que no seguirá cediendo a sus amenazas, aunque ella no parece dispuesta a detenerse.

Miércoles 6 de mayo – Capítulo 828

El duque de Salvatierra abandona La Promesa impresionado por Curro, mientras Manuel entrega un primer pago al duque de Carril para frenar el chantaje sobre Vera. Estefanía intenta ganarse la confianza del servicio con pequeños gestos, pero Teresa no deja de observarla con desconfianza.

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El gran momento del día llega cuando Curro confiesa su amor a Ángela y ambos retoman sus planes de boda, sellando su reconciliación con un apasionado beso. Sin embargo, el estado de Adriano sigue siendo crítico, y Teresa revela a Pía que robó una carta clave que podría cambiarlo todo.

'La Promesa': Curro y Ángela retoman sus planes de boda. (TVE)

Jueves 7 de mayo – Capítulo 829

Curro y Ángela anuncian oficialmente su boda, aunque Leocadia reacciona con indignación. Estefanía continúa instalándose en el servicio mientras sigue ocultando su verdadera personalidad. El duque de Carril entrega a Manuel los libros de cuentas de su empresa, lo que abre nuevas dudas sobre su honestidad.

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El golpe más duro del día lo sufre Martina, cuando Adriano despierta tras la fiebre con una devastadora noticia: ha perdido la vista y podría ser irreversible. Paralelamente, Pía empieza a reconstruir una antigua pista relacionada con “Mercedes del Amor”, un nombre que empieza a cobrar un significado inquietante.

'La Promesa': La enfermedad ha provocado a Adriano una ceguera total. (TVE)

Viernes 8 de mayo – Capítulo 830

Martina confirma la ceguera de Adriano y el diagnóstico médico deja abierta la posibilidad de que sea permanente. Alonso intenta organizar una boda por todo lo alto para Curro y Ángela, mientras Leocadia parece aceptar públicamente la unión, aunque su actitud levanta sospechas.

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'La Promesa': El gran descubrimiento de Pía. (TVE)

El gran giro del capítulo llega con Pía, que tras unir varias piezas descubre una verdad estremecedora: el nombre “Mercedes del Amor” está relacionado con la compra del veneno que acabó con Jana. Su conclusión es demoledora: no fue Cruz quien la asesinó sino Leocadia.

Un final de semana que deja a todos los personajes al borde del abismo, con secretos que amenazan con destruir el equilibrio de La Promesa y abrir una nueva etapa aún más oscura en palacio.

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