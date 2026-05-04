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El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

En su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, Sanz Roldán asegura que “ningún gobierno de ningún color” le pidió que hiciera nada ilegal

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Imagen de archivo del exdirector del CNI Sanz Roldán. (Europa Press)
Imagen de archivo del exdirector del CNI Sanz Roldán. (Europa Press)

El exjefe del CNI, Sanz Roldán, ha negado que los servicios secretos tuviesen conocimiento sobre la operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. “El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso Kitchen”, ha afirmado ante la Audiencia Nacional, donde ha declarado este lunes en calidad de testigo.

Roldán ha asegurado que el CNI actúa con absoluto respeto a la ley y siguiendo las directrices de su Gobierno. Y en este sentido, ha remarcado, “ningún gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido”. Los hechos que se investigan tuvieron lugar durante la etapa de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno y respobsable del CNI.

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Sanz ha negado que fuera “personal” la denuncia que interpuso en 2017 contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en este juicio, cuando aseguró en una entrevista en el programa Salvados que Sanz amenazó de muerte a la examiga del rey emérito Corinna Larsen.

Ha explicado que lo denunció porque “era la única persona” en el CNI que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque consideraba que las personas que trabajan en el CNI no merecían el trato que estaban recibiendo por parte del excomisario.

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El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, testifica sobre la denuncia que interpuso contra el excomisario Villarejo. Aclara que no se debió a una enemistad personal, sino a su deber de defender a los miembros del CNI.

Sanz ha expuesto que sintió “la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles” sobre sus subordinados: “Y lo único que tenía a mano para que así fuera era denunciarlo ante la justicia, solicitar de la justicia mi protección y, a través de mí, la de todos los miembros del CNI”.

La magistrada recuerda que hay preguntas restringidas por la ley de secretos oficiales

La declaración del exjefe del CNI ha durado alrededor de 30 minutos. A lo largo del interrogatorio, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha tenido que advertir varias veces al letrado de Villarejo que muchas de las preguntas no cabían por estar amparadas las respuestas en la ley de secretos oficiales.

El abogado le ha preguntado sobre los dominios que utilizaba el CNI para enviar correos tras rechazar Sanz Roldán la autenticidad de algunos email que se le han exhibido. Afirmó que no correspondían al CNI y que ni él ni ninguno de sus subordinados los había enviado, por lo que los ha calificado de “falsos”.

También, cuando ya directamente le ha preguntado sobre si el CNI hizo seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, la magistrada ha señalado que los escritos de acusación no mencionaban ninguna actuación en ese sentido por parte del organismo de inteligencia y no permitió que Sanz Roldán respondiera a la cuestión planteada por el abogado de Villarejo, quien dio por concluido su interrogatorio.

En la jornada de hoy también está citado a declarar Agustín Linares, quien fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando Villarejo regresó al cuerpo en 1993 tras una excedencia, periodo en el que creó su grupo empresarial.

Noticia con información de agencias

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