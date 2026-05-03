El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta  eléctrica: se adelanta tres horas

Un momento de la carrera esprint del GP de Miami (REUTERS/Marco Bello)

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 verá alterada su programación este domingo, tras una decisión tomada por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) en conjunto con la Formula One Management (FOM) y los promotores de la carrera. Según el comunicado oficial, la FIA anunció un adelanto de tres horas en el horario de inicio de la prueba, una medida que modifica de forma significativa los planes iniciales del evento.

En un principio, la carrera debía comenzar a las 22 horas, pero la nueva programación establece que la salida tendrá lugar a las 19 horas, lo que corresponde a las 13 horas locales en Miami. La FIA explicó que la decisión se tomó “tras alcanzar un consenso con la Formula One Management (FOM) y los promotores de la prueba”, optando por anticipar la salida de los monoplazas para sortear posibles complicaciones meteorológicas.

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El motivo principal de este cambio es la previsión de condiciones climáticas adversas en la zona del Autódromo Internacional de Miami. Los informes meteorológicos recogidos por la organización indican una alta probabilidad de tormentas intensas y actividad eléctrica durante la tarde del domingo, coincidiendo con el horario original previsto para el Gran Premio. Esta situación llevó a los organizadores a priorizar la seguridad, buscando evitar cualquier tipo de incidente relacionado con la meteorología.

El Gran Premio de Miami (Sam Navarro / Reuters)

La normativa en el estado de Florida es especialmente estricta ante la presencia de tormentas eléctricas. Según las reglas locales, la aparición de rayos cerca del circuito obliga a detener la actividad en pista de manera inmediata. Además, en caso de que las condiciones se agraven, también se ordena el desalojo preventivo de las gradas y de las zonas abiertas del recinto. Con la decisión de adelantar la carrera, los responsables del evento pretenden “maximizar las probabilidades de completar el Gran Premio en su totalidad”, disponiendo de más margen temporal para afrontar posibles interrupciones por lluvia intensa o condiciones peligrosas.

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Otros cambios de horario en Fórmula 1

Esta no es la primera vez que la Fórmula 1 se ve obligada a modificar los horarios de un Gran Premio por cuestiones meteorológicas. En fechas recientes, situaciones similares se vivieron en las pruebas de China y Japón, donde la organización también optó por modificar las horas de inicio para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

Tras la clasificación en la Q3, el piloto argentino compartió su visión sobre el progreso del equipo

En el plano deportivo, la parrilla de salida para el Gran Premio de Miami presenta varias novedades y confirma el buen momento de algunos pilotos. Kimi Antonelli partirá desde la primera posición, igual que lo hizo en China y Japón. El piloto italiano, que está destacando por su regularidad y resultados, buscará en Miami su tercer triunfo consecutivo, con la vista puesta en consolidarse como líder del Mundial. George Russell, compañero de equipo de Antonelli, saldrá desde la quinta plaza. Su objetivo será alcanzar la victoria para evitar que Antonelli se consolide como el principal candidato al título mundial. La lucha en la parte delantera de la parrilla se presenta reñida y será uno de los atractivos de la jornada.

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En la zona baja, Aston Martin continúa con los mismos problemas que ha mostrado a lo largo de las primeras carreras de la temporada. Fernando Alonso partirá desde la decimoctava posición, justo por delante de su compañero Lance Stroll, reflejando las dificultades del equipo británico. Por su parte, Carlos Sainz logró pasar a la Q2 y saldrá desde la decimocuarta plaza con su Williams, después de una sesión de clasificación complicada.