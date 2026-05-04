Comienza la adjudicación de plazas MIR: más de 15.000 aspirantes para 9.275 vacantes en un nuevo proceso marcado por la polémica

Un doctor atiende a un paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes ha comenzado el proceso de adjudicación de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) 2026, un proceso clave que definirá el rumbo profesional de la próxima generación de especialistas en España. Este año se ofertan 9.275 plazas, un 3,5% más que en la convocatoria anterior, para las que compiten un total de 15.086 aspirantes. Desde las 8:45, los candidatos podrán elegir su destino de forma presencial o telemática, bajo un estricto orden de puntuación: los 350 primeros acceden en la franja inicial y, a partir de las 15:00, será el turno de los siguientes 350.

La mayor cantidad de plazas corresponde a Medicina Familiar y Comunitaria, con 2.544 vacantes. Le siguen Pediatría, que dispone de 530 plazas, y Medicina Interna, con 442. Este año, además, se incorpora por primera vez la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que contará con 82 plazas disponibles.

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El proceso de adjudicación se prolongará hasta el próximo 27 de mayo. Los nuevos residentes tomarán posesión de sus plazas entre el 4 y el 5 de junio, salvo en las comunidades donde el 4 sea festivo, donde la incorporación se realizará los días 3 y 5. El periodo formativo para todos los MIR comenzará el 5 de junio.

El Ministerio de Sanidad prevé realizar una segunda adjudicación extraordinaria para cubrir las vacantes que queden tras el proceso ordinario. Las personas convocadas podrán optar a las plazas que permanezcan disponibles, ya sea por no haberse adjudicado en primera instancia o por renuncias o ausencias de incorporación.

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Sospecha de trampas en los exámenes

El proceso de adjudicación MIR vuelve a estar marcado este año por la polémica. A los retrasos en la publicación de los listados del calendario de Formación Sanitaria Especializada, que llevaron a permitir el acceso a la prueba a aspirantes inicialmente excluidos, se suman las dudas sobre la transparencia de los exámenes, ante las sospechas de posibles irregularidades en los resultados.

Las elevadas calificaciones obtenidas por los primeros puestos, pese a contar con expedientes académicos por debajo del 8, ha generado dudas entre los aspirantes.El caso más destacado es el de Bianca Ciobanu, quien alcanzó una marca histórica de 192 aciertos sobre 200 preguntas, a pesar de haber obtenido una nota media de 6,7 en la carrera.

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