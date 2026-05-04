Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 4 al viernes 8 de mayo: Pablo se propone reconquistar a Nieves a toda costa

La sorprendente confesion de Beatriz a Gabriel en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

La colonia de la fábrica De la Reina afronta unos días especialmente convulsos en Sueños de libertad. Esta semana estará marcada por enfrentamientos, traiciones, decisiones difíciles y una cadena de acontecimientos que ponen en jaque tanto la estabilidad de la empresa como las relaciones personales de sus protagonistas.

Episodio 552 del lunes 4 de mayo

La semana arranca con varias tramas abiertas que empiezan a tensarse. Pablo recurre a Mabel para preparar una sorpresa destinada a reconquistar a Nieves, mientras Claudia descubre que la relación entre Mabel y Salva ha llegado a su fin, un dato que altera el equilibrio en la colonia. En paralelo, Marta se lanza a escribir una carta dirigida a Fina, reflejando su necesidad de contacto pese a la distancia. A la vez, la culpa comienza a pesar sobre Pablo por la muerte de Gervasio, un recuerdo que sigue condicionando sus decisiones.

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En el ámbito empresarial y sentimental, Álvaro y Beatriz continúan ocultándose verdades mutuamente, mientras Tasio defiende a Paula frente a Carmen, alimentando nuevas tensiones. El momento más crítico llega en la tienda, donde Valentina es atacada por Rodrigo, aunque la intervención de una persona inesperada evita consecuencias mayores.

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 552 del martes 5 de mayo

El episodio del martes se centra en la protección de Valentina, a quien Andrés decide trasladar a la casa grande para alejarla del peligro que representa Rodrigo. Paralelamente, se toman decisiones importantes sobre el robo que ha sacudido a la fábrica. Además, la trama empresarial sigue avanzando con Pablo intentando encontrar una solución para salvar los perfumes de los Merino, mientras Gabriel rechaza sus propuestas, aumentando la tensión interna.

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En lo sentimental, Tasio observa con inquietud la cercanía entre Carmen y David, lo que alimenta sus sospechas. Además, Eduardo se abre emocionalmente con Manuela al revelar aspectos desconocidos de su pasado. El capítulo culmina con una confrontación física entre Rodrigo y Andrés, que estalla en una pelea directa que refleja el nivel de violencia creciente en la colonia.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 554 del miércoles 6 de mayo

El miércoles llega cargado de consecuencias. Andrés continúa recuperándose con el apoyo de Begoña y Valentina, mientras los conflictos internos en la fábrica se intensifican. Por otro lado, el plan de Álvaro y Gorito relacionado con el robo sigue adelante, aunque Beatriz comienza a sospechar de las actividades ocultas de su entorno. En paralelo, Gabriel sorprende al aceptar una propuesta estratégica de Pablo, aunque lo hace acompañado de movimientos que generan aún más desconfianza.

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Uno de los momentos más duros del episodio es la ruptura definitiva de Nieves con Pablo tras descubrir manipulaciones y chantajes previos. La decisión marca un punto de no retorno en su historia. Además, Cloe toma una decisión clave: decide ocultar a Marta la información que posee sobre Fina, lo que añade tensión emocional a su relación. Pero la jornada termina con un giro inesperado: Tasio y Paula se dejan llevar por la emoción y acaban acercándose más de lo debido.

Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 555 del jueves 7 de mayo

El jueves, la tensión se traslada de lleno a la fábrica. Gabriel convoca una reunión urgente al conocerse el robo de camiones que transportaban mercancía esencial. La estabilidad del negocio queda en entredicho. En lo personal, Carmen regresa a casa, pero se enfrenta a Tasio, que está consumido por los celos tras interpretar erróneamente su relación con David. La desconfianza se instala en la pareja.

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Mientras tanto, Pablo intenta reparar su relación con Nieves, aunque sin éxito. Salva y Mabel atraviesan su propia crisis, marcada por la distancia emocional. Cloe, dividida por sus sentimientos hacia Marta, sigue dudando sobre revelar la información sobre Fina, mientras Gabriel continúa investigando el robo por su cuenta, aumentando las sospechas dentro del grupo. Por último, el episodio cierra con una escalada de tensión: Pablo se enfrenta directamente a Gabriel, incapaz de soportar más manipulaciones.

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 556 del viernes 8 de mayo

El cierre de la semana llega con importantes decisiones. Mabel sorprende a Nieves con una confesión inesperada que remueve viejas heridas y obliga a replantearse varias relaciones. La Junta de la fábrica intenta gestionar la crisis derivada del robo, pero las discrepancias internas complican la toma de decisiones.

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En lo sentimental, Begoña descubre un encuentro entre Álvaro y Beatriz, lo que podría desencadenar nuevas consecuencias. Tasio, por su parte, se entera de que Carmen no pasó la noche con David, lo que modifica por completo su percepción de la situación.

Nieves decide finalmente romper su matrimonio, cerrando uno de los arcos más importantes de la semana. El episodio culmina con Cloe revelando a Marta la información sobre Fina, un giro que promete cambiar el rumbo de sus historias a partir de los próximos capítulos.

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Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)