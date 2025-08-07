Frittata de calabacín, la receta típica italiana perfecta para una cena ligera de verano

Frittata de calabacín, una receta super ligera y fácil para este verano (Adobe Stock)

Para esos días en los que buscamos disfrutar de una cena saludable y deliciosa, pero no queremos dedicarle mucho tiempo ni esfuerzo a la cocina, es de vital importancia encontrar recetas comodín que nos ayuden a salir del paso. Idealmente, la última comida del día debe ser ligera y fácil, algo que nos permita cerrar la jornada con un plato nutritivo y que nos deje satisfechos.

Una receta que cumple con todas estas características es la frittata, un plato italiano muy sencilla de preparar en casa. Su nombre deriva del italiano fritto (participio del verbo friggere, freír), y sus características son muy similares a las de nuestra tortilla. Se trata, en esencia, de una mezcla de huevo batido y diferentes ingredientes, tales como vegetales, quesos o embutidos, que se hornea hasta lograr una textura jugosa y un sabor exquisito.

En esta ocasión, rellenaremos nuestra frittata con trozos de calabacín, verdura por excelencia del verano y gran aliado de una dieta saludable y completa. A esto, sumaremos unos taquitos de jamón y cebolleta picada, dándole así un toque añadido de sabor a nuestra sencilla receta.

Receta de frittata de calabacín

La receta que te presentamos destaca el sabor del calabacín, suavizado con cebolla tierna y enriquecido con jamón ibérico y nata. El horneado permite obtener una frittata ligera, firme y perfecta para compartir o llevar.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos

Cocción: 15 minutos en horno

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

1 cebolleta tierna grande

100 g de jamón ibérico picado

500 g de calabacines troceados

5 huevos

100 cl de nata para cocinar

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Aceite de oliva virgen, cantidad necesaria

Cómo hacer frittata de calabacín, paso a paso

Calienta una sartén con una cucharada de aceite de oliva y añade la cebolleta picada. Saltéala hasta que esté tierna. Incorpora el jamón ibérico y rehoga un minuto para que suelte el aroma. Añade el calabacín y una pizca de sal (poca, porque el jamón es salado). Cocina a fuego medio hasta que el calabacín esté suave y el agua se haya evaporado. Bate los huevos en un bol, añade la sal, pimienta y la nata para cocinar. Mezcla bien. Incorpora la fritada de calabacín, cebolla y jamón a la mezcla de huevo y nata. Remueve suavemente. Engrasa ligeramente un molde de horno y vierte la mezcla. Lleva al horno precalentado a 180 °C (solo calor inferior encendido) durante 15 minutos, hasta que la fritatta esté cuajada y ligeramente dorada. Deja reposar unos minutos antes de desmoldar y corta en porciones..

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde cuatro porciones generosas, ideales como plato principal o en seis a ocho porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: ≈ 180 kcal

Proteínas: ≈ 9 g

Grasas: ≈ 13 g

Hidratos de carbono: ≈ 4 g

Azúcares: <2 g

Fibra: <1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la nevera en recipiente hermético durante 2-3 días. Puede servirse fría o recalentada ligeramente en sartén o microondas.