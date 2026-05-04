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Ábalos declara que Koldo García le acompañaba las “24 horas” antes de entrar al ministerio: “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal”

El exministro declara este lunes en el juicio por el caso mascarillas

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José Luis Ábalos declarando en el Tribunal Supremo
José Luis Ábalos declarando en el Tribunal Supremo

Tras las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García, este lunes se cierran los turnos de palabra de los acusados en el juicio de las mascarillas con la del exministro, José Luis Ábalos. Ha comenzado hablando de su relación con su exasesor, indicando que antes de entrar en el Ministero ya le “acompañaba 24 horas y así estuvimos meses". “Era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal cada vez más intensa”, ha añadido.

(Noticia en ampliación)

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