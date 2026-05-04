Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Los ministros de Sumar en el Congreso. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Las elecciones andaluzas cerrarán el próximo 17 de mayo un maratoniano ciclo electoral de cuatro elecciones casi seguidas. Los partidos, que sacarán sus propias conclusiones del conjunto de estos resultados, ya tienen la mirada puesta en un decisivo 2027, año en el que se agotará la legislatura de Pedro Sánchez. El escenario electoral que dibujan los últimos sondeos elaborados por 40dB para El País y Sigma Dos para El Mundo revela que, con leves diferencias en sus cifras, el Partido Popular se impondría como primera fuerza frente a un PSOE que absorbe a las formaciones a su izquierda y un Vox que presenta señales de estancamiento.

En concreto, el sondeo de 40dB otorga al partido de Alberto Núñez Feijóo un respaldo de alrededor del 31,3% de los votos, similar al resultado que prevé la segunda encuesta, ligeramente más optimista, con un 32,3%. En todo caso, los datos muestran que los populares cosecharían menos votos que en 2023.

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El Partido Socialista permanece por debajo del listón del 29%, con una pérdida de 3,3 puntos con respecto a su resultado en los últimos comicios generales. No obstante, el hundimiento de Sumar y Podemos amortiguaría la caída de la formación de Pedro Sánchez. Sigma Dos estima que los socialistas podrían captar hasta el 19,2% del voto que Sumar obtuvo en 2023, una transferencia que supera la captación de Podemos y refleja un trasvase neto de apoyos hacia los socialistas.

Vox se estanca, pero es el que más crece

En cuanto al futuro de Vox, ambas encuestas coinciden en que la extrema derecha saldría como tercera fuerza, siendo el partido que, con diferencia, más crece desde las pasadas elecciones.

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Santiago Abascal respaldó a Giorgia Meloni luego de las críticas de Donald Trump y afirmó que la lealtad entre aliados es fundamental. También valoró el papel de Meloni en el escenario internacional actual.

No obstante, los datos constatan que la tendencia con los de Abascal es descendente después de batir máximos en los últimos meses: pierde cerca de un punto porcentual en estimación de voto en solo un mes y acumula varios meses en caída. La encuesta de Sigma Dos añade que esto se traduciría en la pérdida de un diputado respecto al último sondeo. En todo caso, la gran fortaleza de Vox reside en la fidelidad de su votante: casi el 88% de quienes optaron por la formación ultra en 2023 repetiría hoy su voto.

Una de las novedades de los próximos comicios será la candidatura del partido de Alvise Pérez, que logró obtener representación en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no consiguió repetirlo en el actual ciclo autonómico. Según 40dB, la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, crece casi un punto y se aproxima a igualar a Podemos en estimación de voto.

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La derecha se impone con casi 13 puntos respecto a la izquierda

La suma de bloques deja una realidad demoledora para el espacio progresista. Los votos de los partidos de derecha y extrema derecha, PP y Vox, alcanzan el 49,2% de los votos, que podría escalar al 51% si se le añaden los de Se Acabó la Fiesta. La izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) reúne al 36,6%.

Es decir, la ventaja del PP y Vox sobre las fuerzas progresistas es de casi 13 puntos. La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista aglutina el 7,6% de los votos, medio punto más de lo que sumaron en 2023.

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