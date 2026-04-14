Receta de tarta de manzana y canela, un postre saludable y que se hace en solo 15 minutos

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Solo 15 minutos. Es este el tiempo que se necesita para preparar un postre saludable y delicioso, que es perfecto para sorprender a los invitados y endulzar un desayuno, comida o merienda. Se trata de la tarta de manzana y canela, un clásico de la repostería española, pero con un toque diferente. Así, la combinación de sabores y texturas tiene como resultado una receta de lo más sencilla, rápida y efectiva.

Crujiente por fuera, jugosa por dentro: la tarta de manzana y canela es uno de los postres más irresistibles de la repostería casera español. El contraste de la fruta asada, el aroma cálido de la canela y la suavidad del relleno la convierten en una opción perfecta para cualquier merienda o celebración.

Esta receta tiene su origen en la tradición europea, pero en España se ha adaptado con masa de hojaldre, yogur y un toque sutil de canela. Es habitual encontrarla en reuniones familiares y también en pastelerías de toda la península. Ideal para acompañar con un café, un té o incluso un poco de vino dulce.

Receta de tarta de manzana y canela

Tarta de manzana. (Adobe Stock)

La tarta de manzana y canela se compone de una base de hojaldre, manzanas laminadas y una mezcla cremosa de yogur, huevos, azúcar y canela. El horno hace el resto: carameliza la fruta y cuaja el relleno hasta obtener una textura sedosa. Es un postre sencillo, con ingredientes básicos y sabor tradicional.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 kg de manzanas Reineta o Golden

1 paquete de masa de hojaldre congelada

4 huevos

4 cucharadas de azúcar

2 yogures naturales

1 cucharadita de canela en polvo

Cómo hacer tarta de manzana y canela, paso a paso

Porción de tarta de manzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 200 ºC. Estira la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada y colócala en un molde desmoldable previamente engrasado. Pela y corta las manzanas en gajos finos. Distribúyelas de manera uniforme sobre la base de hojaldre. En un bol, bate los huevos con el azúcar, los yogures y la canela en polvo hasta integrar bien. Vierte esta mezcla suavemente sobre las manzanas, asegurando que queden bien cubiertas. Hornea durante 40-45 minutos, vigilando que el relleno esté cuajado y la superficie dorada. Consejo: Si quieres un acabado brillante, pincela la tarta con un poco de mermelada de albaricoque cuando salga del horno. Deja enfriar antes de desmoldar. No la cortes en caliente para evitar que se deshaga.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Hidratos de carbono: 32 g

Grasas: 7 g

Proteínas: 5 g

Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta puede conservarse en la nevera, bien tapada, durante hasta 3 días. Si deseas mantener la base crujiente, guárdala en un recipiente hermético y evita cubrirla con papel film directamente sobre la superficie.