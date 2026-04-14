Receta de tarta de manzana y canela, un postre saludable y que se hace en solo 15 minutos

Solo 15 minutos. Es este el tiempo que se necesita para preparar un postre saludable y delicioso, que es perfecto para sorprender a los invitados y endulzar un desayuno, comida o merienda. Se trata de la tarta de manzana y canela, un clásico de la repostería española, pero con un toque diferente. Así, la combinación de sabores y texturas tiene como resultado una receta de lo más sencilla, rápida y efectiva.
Crujiente por fuera, jugosa por dentro: la tarta de manzana y canela es uno de los postres más irresistibles de la repostería casera español. El contraste de la fruta asada, el aroma cálido de la canela y la suavidad del relleno la convierten en una opción perfecta para cualquier merienda o celebración.
Esta receta tiene su origen en la tradición europea, pero en España se ha adaptado con masa de hojaldre, yogur y un toque sutil de canela. Es habitual encontrarla en reuniones familiares y también en pastelerías de toda la península. Ideal para acompañar con un café, un té o incluso un poco de vino dulce.
Receta de tarta de manzana y canela
La tarta de manzana y canela se compone de una base de hojaldre, manzanas laminadas y una mezcla cremosa de yogur, huevos, azúcar y canela. El horno hace el resto: carameliza la fruta y cuaja el relleno hasta obtener una textura sedosa. Es un postre sencillo, con ingredientes básicos y sabor tradicional.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 kg de manzanas Reineta o Golden
- 1 paquete de masa de hojaldre congelada
- 4 huevos
- 4 cucharadas de azúcar
- 2 yogures naturales
- 1 cucharadita de canela en polvo
Cómo hacer tarta de manzana y canela, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC.
- Estira la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada y colócala en un molde desmoldable previamente engrasado.
- Pela y corta las manzanas en gajos finos. Distribúyelas de manera uniforme sobre la base de hojaldre.
- En un bol, bate los huevos con el azúcar, los yogures y la canela en polvo hasta integrar bien.
- Vierte esta mezcla suavemente sobre las manzanas, asegurando que queden bien cubiertas.
- Hornea durante 40-45 minutos, vigilando que el relleno esté cuajado y la superficie dorada.
- Consejo: Si quieres un acabado brillante, pincela la tarta con un poco de mermelada de albaricoque cuando salga del horno.
- Deja enfriar antes de desmoldar. No la cortes en caliente para evitar que se deshaga.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Hidratos de carbono: 32 g
- Grasas: 7 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcares: 20 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La tarta puede conservarse en la nevera, bien tapada, durante hasta 3 días. Si deseas mantener la base crujiente, guárdala en un recipiente hermético y evita cubrirla con papel film directamente sobre la superficie.