La receta viral de la tarta de queso invertida: la versión más original de un postre tradicional con pocos ingredientes

La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

Un postre delicioso, pero sin complicaciones. Estas son dos de las señas de identidad de la tarta de queso invertida, una receta viral que destaca por su cremosidad y, sobre todo, porque puede hacerse de forma rápida y sencilla. Y es que esta es la versión más original de un dulce tradicional que suele ser un imprescindible en las cartas de los restaurantes, en las pastelerías y en los hogares. Consolidado como una pieza clave de la repostería en España, darle un toque diferente a la cheesecake es posible con esta variante.

La tarta de queso invertida es una creación moderna que sorprende por su presentación y texturas. Mantiene la suavidad y el sabor lácteo del queso combinados con una base crujiente, pero al revés. Su aspecto y corte resultan muy atractivos, perfectos para quien busca un postre fuera de lo habitual.

Este tipo de tarta suele servirse fría y es ideal para celebraciones o como broche final en una comida con amigos. El contraste entre la cremosidad del relleno y la base resulta irresistible. Puedes acompañarla con frutos rojos, mermeladas caseras o incluso un vino dulce.

Receta de tarta de queso invertida

Tarta de queso invertida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de queso invertida es una variante de la clásica tarta de queso, con la peculiaridad de que la base queda en la parte superior al desmoldar. Se prepara con una crema de queso que se cuaja en frío y una base de galleta o bizcocho que se monta al final, justo antes de refrigerar.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 6 horas (incluyendo enfriado):

Preparación activa: 30 minutos

Enfriado/cuajado: 5 horas 30 minutos

Ingredientes

400 g de queso crema tipo Philadelphia

200 ml de nata líquida para montar

120 g de azúcar

6 hojas de gelatina neutra

150 ml de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de galletas tipo María

80 g de mantequilla derretida

Frutos rojos o mermelada para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de queso invertida, paso a paso

Cheesecake original. (Freepik)

Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Reserva. En un bol, bate el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una textura lisa. Calienta la leche (sin hervir) y disuelve en ella la gelatina bien escurrida. Añade la mezcla de leche y gelatina al bol del queso. Remueve hasta integrar por completo. Incorpora la nata líquida semimontada, mezclando con movimientos suaves. Vierte la mezcla de queso en un molde desmontable. Alisa la superficie. Cubre con la mezcla de galleta y mantequilla presionando ligeramente. Lleva a la nevera un mínimo de 5 horas para que cuaje bien. Desmolda con cuidado: la base quedará arriba y la crema abajo. Decora con frutos rojos o mermelada antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 3 días en la nevera, bien tapada y refrigerada. No se recomienda congelar.