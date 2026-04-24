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Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

El bloque de los 27 se dividió en la última votación por la oposición de Grecia y Chipre, con importantes industrias navieras

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Composición fotográfica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Infobae)
Composición fotográfica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Infobae)

La cumbre informal en Chipre, que comenzó este jueves con el foco en la guerra de Oriente Medio y las medidas que puede tomar la Unión Europea para esquivar sus consecuencias, ha ido tomando varias vertientes con el pasar de las horas. Las reuniones del viernes destrabaron el préstamo de la UE a Ucrania, de 90.000 millones de euros durante dos años, y abrieron la puerta al país a retomar las negociaciones para su adhesión al bloque comunitario.

Este sábado, el segundo día de reuniones ha comenzado con la noticia de un posible enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos en la reunión de la ONU, prevista para la próxima semana. Los países del bloque europeo han acordado en Chipre seguir presionando para el establecimiento de un precio global para las emisiones de CO2 del transporte marítimo en las negociaciones de las Naciones Unidas, algo a lo que sistemáticamente se ha opuesto Washington.

El 17 de octubre de 2025, La Organización Marítima Internacional (OMI) pospuso por un año la adopción del mercado de emisiones netas para el transporte marítimo, pese a que el marco regulatorio fue aprobado en abril del mismo año. Aquella votación, sobre una moción presentada por Singapur, se saldó con una mayoría de 57 votos, frente a 49, con 21 abstenciones y ocho no presentados.

Tras la votación, que frenó la implantación de la tasa marítima, el Secretario General de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, negó que esto supusiera un “contratiempo” para la organización y recordó que el “contexto geopolítico mundial” hizo que “todo resulte más complicado”, en alusión a las presiones ejercidas por el Gobierno de Donald Trump para frenar el impuesto al CO2.

Un plan con pocos apoyos internacionales

Frente al bloque europeo, en la votación de octubre, se encontraban China y los principales Estados marítimos. Además, Grecia y Chipre, miembros de los 27 pero con importantes industrias navieras, se abstuvieron en la votación, rompiendo filas con la UE. Por su parte, los tres principales registros navieros del mundo, Liberia, Panamá y las Islas Marshal, junto con empresas petroleras instaron a la OMI a considerar alternativas al plan original de fijación de precios al carbono.

En esta ocasión, pese a que no ha transcurrido el año de veto, los países de la UE intentarán reactivar las negociaciones y “se opondrán a cualquier intento” de excluir las medidas climáticas de las negociaciones de la reunión, según un documento comunitario al que ha tenido acceso Reuters.

Para conseguir que el dictamen salga adelante, los Estados de la Unión se plantean realizar cambios en el plan original de fijación de precios del carbono, siempre y cuando esto facilite el acercamiento y el apoyo de otros países. Sin embargo, algunos dirigentes del bloque se han mostrado pesimistas en cuanto a la posibilidad de aprobar la medida climática por la firme postura de Estados Unidos.

Además, según han expresado los miembros del bloque, “el apoyo al marco en su forma actual ha seguido erosionándose” desde la reunión del ente internacional en octubre de 2025, ya que Grecia, Malta e Italia se han negado a respaldar la nueva posición negociadora de la UE, aunque esta fue aprobada por una mayoría reforzada de la UE.

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