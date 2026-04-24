Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

Confirman como asesinato machista el caso de Seseña. (Europa Press)

Una mujer fue asesinada ayer en Seseña (Toledo) a manos de su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, el primero de estas características registrado en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha lamentado lo ocurrido en un audio remitido a los medios, en el que ha expresado su condena por la muerte de la mujer “a manos de su expareja y con desprecio a su dignidad”. Sabrido ha afirmado sentirse “consternado y triste” ante este crimen y ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1.358 desde que comenzaron los registros en 2003, tras confirmar el nuevo caso de Melissa en la provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, junto a los 17 casos confirmados en 2026, existe además un caso adicional que permanece bajo investigación. Entre las víctimas confirmadas este año, el 75% de los crímenes fueron cometidos por exparejas que no convivían en el momento de los hechos.

Igualdad eleva a 17 los crímenes machistas en 2026. (Europa Press)

El caso de Melissa

Melissa, una mujer de 43 años y nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida por la Guardia Civil en el interior de una vivienda de Seseña (Toledo), con signos de violencia por arma blanca. En el mismo domicilio se encontró también el cuerpo del presunto agresor, un hombre de 50 años y de la misma nacionalidad, que se había ahorcado.

El suceso se habría desencadenado tras una pelea con el hijo de la víctima, que resultó herido y permanece ingresado en el hospital. Según informaron fuentes de la investigación a Efe, la intervención policial se produjo a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso por una fuerte discusión.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia de género, concretamente por episodios de maltrato psicológico y vejaciones que, según consta, venía sufriendo desde noviembre de 2024, momento en el que comenzaron los trámites de divorcio.

A raíz de esa denuncia, el hombre fue detenido y, posteriormente, el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por incumplir una orden de alejamiento. Por su parte, Melissa estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén con un nivel bajo de protección.

Imagen de archivo de una manifestación del 8M. (Infobae)

Un minuto de silencio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado un minuto de silencio durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor, celebrada en Azuqueca de Henares, en señal de duelo por lo que ha definido como “lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista” ocurrido este jueves en Seseña (Toledo).

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de “seguir aprendiendo” en materia de igualdad entre hombres y mujeres, recoge Europa Press. En este sentido, ha recordado cómo eran las relaciones entre ambos sexos en generaciones anteriores y ha destacado que “han cambiado afortunadamente mucho las cosas”.

No obstante, ha advertido de que “hay chicos jóvenes hoy que tienen que seguir aprendiendo lo que ha aprendido España, que es el respeto entre unos y otros y, especialmente, entre la mitad de la población y la otra mitad”. “La igualdad, si no es entre hombres y mujeres, no se puede pedir para ninguna otra cosa de la vida”, ha añadido.