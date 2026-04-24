El regreso de Belén Esteban a Telecinco, en negociación: pide una entrevista en ‘¡De Viernes!’ y 40.000 euros semanales por concursar en ‘GH: El reencuentro’

Belén Esteban en 'GH VIP' (Mediaset España)

El posible regreso de Belén Esteban a Telecinco ha vuelto a situarse en el centro del debate televisivo, tras la revelación de los supuestos planes encaminados a su reincorporación en la cadena. En las últimas horas, Kiko Matamoros ha ofrecido detalles sobre las condiciones y el itinerario que estarían en negociación entre la colaboradora y Mediaset España, con propuestas que incluirían espectaculares reapariciones y la participación en nuevos formatos.

Según las informaciones expuestas por Kiko Matamoros en su programa de YouTube junto a Kiko Hernández, Los Kikos TV, Belén Esteban habría planteado regresar a Telecinco con una entrada triunfal en ¡De Viernes! acompañada de la banda de música de su localidad natal, en un formato similar a las célebres reapariciones que se realizaban en Sálvame Deluxe.

La colaboradora proyectaría así un recorrido que arranca con una entrevista en ¡De Viernes! y, posteriormente, se integraría en un nuevo espacio liderado por Raúl Prieto y producido por Secuoya, diseñado para la programación de los fines de semana. Matamoros desvela que las franjas y estructura de este proyecto aún no han sido establecidas, dado el antecedente de los malos resultados de Fiesta. Su participación se barajaría como intermitente, participando uno o dos días por semana.

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El regreso de Belén Esteban a Telecinco

El posible regreso de Belén Esteban pasaría por su participación en GH: El reencuentro, en pareja televisiva con Ylenia, según ha señalado Kiko Matamoros. La negociación estaría marcada por una diferencia de criterios económicos: Matamoros asegura que se han manejado cifras de hasta 40.000 euros semanales por su presencia en el formato, mientras que la propuesta de Telecinco sería, en realidad, de unos 20.000 euros semanales, una cuantía considerable aunque inferior a antaño.

La oferta podría incluso quedarse en 10.000 euros semanales, lo que reduciría sensiblemente el atractivo de la propuesta para Belén Esteban. “Belén se piensa que está en los tiempos de ‘Andreita, cómete el pollo’”, ha recordado Matamoros. La formalización de su retorno estaría condicionada a un acuerdo previo para su participación en GH: El reencuentro, puesto que, según Matamoros, Telecinco exige cerrar este contrato antes de permitir su paso por ¡De Viernes!.

Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Kiko Matamoros sostiene que su excompañera no aceptaría “ni loca” esa bajada de caché. Sin embargo, Hernández no lo tiene tan claro: “Tú sabes las ganas que tiene de volver a Telecinco. Yo no he visto a otro compañero, salvo Belén Esteban, pedir con tanta insistencia que, por favor, quiere volver en Telecinco. Cada vez que ve un micrófono lo dice”.

El papel de Jorge Javier Vázquez

También han explicado que Jorge Javier Vázquez sería el presentador de GH: El reencuentro. No obstante, ha matizado que “tiene muy pocas ganas de hacer de presentador, pero, bueno, Jorge es un profesional y si se la tiene que comer, se la va a comer”, en referencia a la actual distancia y tensión entre ambos, motivada por una ruptura de relación tras la cancelación de Sálvame en junio de 2023.

La desaparición de Sálvame provocó un distanciamiento marcado entre Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores históricos del espacio. Tras la cancelación, Vázquez se mantuvo en Mediaset, mientras que figuras como Esteban, Kiko Hernández, María Patiño y Víctor Sandoval dejaron de formar parte de la plantilla, situación que terminó casi por completo con las relaciones entre el presentador y quienes fueron sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo' (Mediaset)

Según Hernández, mientras los antiguos miembros de Sálvame estaban en directo con el espacio Ni que fuéramos Shhh en TEN, Belén Esteban recibió un mensaje cuyo contenido era: “No habléis de mí porque sois todos unos desterrados”. El tertuliano aseguraba que fue Jorge Javier Vázquez quien lo mandó, lo que precipitó la separación definitiva y el enfriamiento del vínculo entre ambos.