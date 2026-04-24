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Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

El exportero internacional polaco, Jan Tomaszewski, ha sentenciado al técnico alemán y considera que “su etapa en el Barça no acabará bien”

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Hansi Flick dando instrucciones a Robert Lewandowski. (REUTERS/Manon Cruz)
Hansi Flick dando instrucciones a Robert Lewandowski. (REUTERS/Manon Cruz)

La gestión de Hansi Flick al frente del FC Barcelona ha abierto un frente inesperado en Polonia. La pérdida de protagonismo de Robert Lewandowski ha desatado una oleada de críticas dirigidas al técnico alemán, tanto por sus decisiones como por el trato al delantero.

El cambio de rol del 9 del Barça, cada vez más habituado al banquillo y con menos peso en partidos clave, ha encendido a Varsovia. Desde la capital polaca no entienden cómo un jugador que fue pieza clave en la reconstrucción tras la salida de Leo Messi y en el proyecto de Joan Laporta ha pasado a un segundo plano en cuestión de meses.

El más contundente ha sido el exinternacional Jan Tomaszewski: “El señor alemán trata a Robert Lewandowski en estos momentos del mismo modo que trata a todo el equipo del Barcelona”. Sin embargo, a su juicio, Flick “no está capacitado para gestionar a un equipo de primer nivel en Europa y lo demuestra cada semana”.

El exguardameta fue aún más lejos al comparar la situación actual con la etapa de Flick al frente de Alemania: “Tiene que admitir que arruinó toda la situación (con el delantero), igual que arruinó su trabajo con la selección alemana. Su etapa en el Barça no acabará bien”, ha aventurado en el diario Super Express.

Hansi Flick y Robert Lewandowski durante un entrenamiento en el Bayern de Múnich. (Handout/Reuters)
Hansi Flick y Robert Lewandowski durante un entrenamiento en el Bayern de Múnich. (Handout/Reuters)

“No se lo merece”

En Polonia, el sentimiento es compartido entre el entorno mediático y futbolístico. Se considera que la trayectoria de Lewandowski no encaja con el rol que está asumiendo actualmente. “El polaco más popular del mundo, un hombre que debería haber ganado el Balón de Oro dos veces, está siendo tratado como si fuera una moneda de cambio”, ha expresado Tomaszewski.

La idea de que el delantero haya pasado de indiscutible a actor secundario resulta difícil para una afición acostumbrada a verle liderar tanto a su club como a su selección. “Robert no se lo merecía. No merece el trato que se le está dando”, ha insistido.

Robert Lewandowski marca cinco goles en 9 minutos | Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

Menos minutos, más dudas

En 2026, Lewandowski ha sido titular en 12 de los 26 partidos del Barcelona y solo ha completado tres encuentros. En eliminatorias decisivas, como las recientes en Copa y Champions ante el Atlético de Madrid, solo ha sido titular en un solo partido y fue sustituido al descanso.

Todo apunta a un nuevo cambio de ciclo ofensivo que deja al polaco fuera. “Para mí es demasiado lejano hablar de la renovación de Lewandowski. Estoy contento con Robert y con mis jugadores. Quedan ocho partidos de Liga por jugar. Tenemos que estar concentrados. Luego ya veremos qué pasa”, ha dicho Hansi Flick en rueda de prensa.

Infografía sobre Robert Lewandowski con estadísticas de su carrera: incluye ilustraciones de su evolución, camisetas, estadios, trofeos y datos.
Infografía que detalla la trayectoria de Robert Lewandowski, desde sus inicios en Polonia y récords goleadores, hasta su actual situación de crisis y desafío táctico a los 37 años en el FC Barcelona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un futuro en el aire

Con el contrato a punto de expirar, el club está valorando su continuidad, pero bajo nuevas condiciones: una rebaja salarial y un rol secundario. Una propuesta que puede no terminar de convencer al futbolista que, a sus 37 años, quiere seguir jugando al máximo nivel.

En este contexto, crecen los rumores sobre su salida. En Italia, clubes como la Juventus o el Milan siguen de cerca la situación. El propio Lewandowski dejó la puerta abierta recientemente al ser preguntado por ambos destinos: “¿Sabes qué? Hablaremos pronto”.

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