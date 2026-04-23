La infanta Cristina, “dolida” con Iñaki Urdangarin tras mostrarse cariñoso con su novia en público: “Es una falta de respeto, sabe que va a ser fotografiado”

El círculo cercano de la infanta Cristina estalla contra Iñaki Urdangarin por mostrarse cariñoso con su novia en público (Europa Press)

La infanta Cristina y su exmarido, Iñaki Urdangarin, han acudido por separado al Trofeo Conde de Godó de tenis. La actitud afectuosa y visible de Iñaki Urdangarin con su pareja actual, Ainhoa Armentia, ha propiciado nuevas críticas a su figura y ha sembrado malestar tanto en el círculo de la infanta como en el de Juan Carlos I, según ha informado Monarquía Confidencial.

Al Trofeo Conde de Godó, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin asistieron en días distintos y acompañados por su propio círculo: la infanta estuvo al lado de su hijo Pablo Urdangarin y su nuera Johanna Zott, mientras que su exmarido acudió antes junto a Ainhoa Armentia. La presencia y el comportamiento del exduque de Palma con su pareja, especialmente al exhibir gestos de cariño, ha suscitado críticas en el entorno familiar.

Según el citado medio, las fuentes del entorno de doña Cristina consideran que esta actitud “es una falta de respeto hacia la madre de sus hijos”: “Está viviendo su mejor vida y está alardeando demasiado su felicidad; debería tener más prudencia”.

La infanta Cristina, plan de tenis con Pablo Urdangarin y Johanna Zott tras el "debut" público de Iñaki y Ainhoa. (Europa Press)

Críticas a Iñaki Urdangarin

Fuentes de Zarzuela critican también la escasa prudencia de Urdangarin por exponerse a ser fotografiado en una cita deportiva donde tradicionalmente compartió momentos públicos con la infanta durante años: “Me parece genial que sea feliz, pero sabe que va a ser fotografiado”.

Desde el círculo más próximo a la infanta Cristina, citado por Monarquía Confidencial, se subraya que la exduquesa de Palma “está dolida por esta exposición innecesaria”, como describe la forma en que su exmarido y Ainhoa Armentia hacen pública su relación. Según estas fuentes, aunque la infanta habría asumido la separación y entiende la nueva pareja de Iñaki, no acepta la exhibición pública de afecto que muestra el exjugador de balonmano en actos donde ambos coinciden o en espacios tradicionalmente asociados a su antiguo matrimonio.

Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin, y la infanta Cristina (INFOBAE ESPAÑA).

La sorpresa de la infanta Cristina

A estas manifestaciones se suma la reciente anécdota vivida en un partido de balonmano disputado por Pablo Urdangarin, hijo del exmatrimonio. En esa ocasión, recogida también por Monarquía Confidencial, la infanta Cristina permaneció en las gradas mientras que su exmarido y Armentia tuvieron a su disposición un palco. Fuentes próximas afirman que la infanta interpretó ese encuentro como “una provocación”.

Según la versión aportada por Diez Minutos, en ese partido de balonmano, la infanta sabía que Iñaki acudiría al evento deportivo de su hijo, pero desconocía hasta prácticamente el inicio que también estaría presente Ainhoa Armentia. Esta situación, sorprendió por completo a la infanta Cristina, que solo se enteró instantes antes de la aparición de Armentia en el lugar, generando un clima de incomodidad durante el encuentro. Es por ello que durante toda la coincidencia no se habría producido ningún saludo entre la infanta y su exmarido.

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Según manifestó Urdangarin en su entrevista para Lo de Évole, su relación con Ainhoa Armentia le permitió vivir una etapa de entendimiento y sin juicios, lo que considera un cambio fundamental respecto a sus experiencias pasadas. El exduque de Palma recalcó que siente la necesidad de recuperar el tiempo perdido y aprovechar cada momento junto a las personas que ahora componen su entorno.