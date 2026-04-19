Tarta de manzana con almendras: una receta dulce para poner el broche final a una comida familiar o a una reunión con amigos

Tarta de manzana y almendra. (Freepik)

La tarta de manzana es uno de los postres más típicos en España y, al igual que ocurre con otras preparaciones, esta también tiene numerosas variantes. Si estás cansado de la versión original, esta puede ser una opción para sorprender a tus invitados.

Esta tarta de manzana con almendras se rellena con una crema suave de almendras molidas. Para rematar la preparación, se añaden unas almendras para coronar el postre y, si quieres darle un toque dulce, puedes añadir mermelada.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

100 g de mermelada de albaricoque. 3 huevos. 1 vaso de leche. 30 g de almendras molidas. 50 g de azúcar glas. 35 g de harina. 1 cucharadita de vainilla azucarada. 25 g de mantequilla. 1 vasito de gelatina neutra disuelta. 40 g de almendra laminada (para cubrir).

Cómo hacer tarta de manzana con almendras, paso a paso

Separa las yemas de 2 huevos y mézclalas con el azúcar y la harina en un bol. Calienta la leche hasta hervir y viértela sobre la mezcla anterior, removiendo bien. Cocina al baño María hasta que espese. Retira del fuego y añade las almendras molidas y la vainilla. Deja enfriar la crema. Pela las manzanas, descorazónalas y córtalas en medias lunas. Pica los recortes y mézclalos con la mermelada. Unta un molde con mantequilla y forra con la masa quebrada, presionando los bordes. Hornea la base 15 minutos a 180 ºC. Saca la base del horno, unta con la mezcla de mermelada y recortes, y cubre con la crema de almendras. Coloca las láminas de manzana de forma decorativa y espolvorea la almendra laminada por encima. Hornea 30 minutos más. Deja enfriar fuera del horno. Desmolda y pincela la superficie con la gelatina neutra para darle brillo. Utiliza manzanas duras para que mantengan la forma en el horneado. Si la base sube, pínchala con un tenedor para evitar burbujas. La gelatina neutra ayuda a conservar la fruta fresca y aporta brillo.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para unas 8 porciones, aunque el número final puede variar en función del tamaño en el que se corte cada trozo y del apetito de los comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 300 kcal

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 39 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas cifras son únicamente orientativas, ya que los valores exactos pueden variar en función de los ingredientes concretos utilizados, sus cantidades y las marcas elegidas en la elaboración de la receta.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la tarta bien cubierta en la nevera, donde puede mantenerse en buen estado hasta un máximo de tres días. Para disfrutarla en su mejor textura y sabor, es recomendable sacarla con antelación y dejarla reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de servirla, ya que así la masa y el relleno recuperan su suavidad y se aprecia mejor el equilibrio de sus ingredientes.