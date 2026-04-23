El hambre por el ladrillo se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 93% hasta marzo y alcanza los 6.300 millones de euros

Bloques de vivienda en construcción en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

La inversión inmobiliaria en España ha arrancado 2026 con con fuerza, al alcanzar los 6.300 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 93% respecto al mismo periodo de 2025. En concreto, el volumen transaccionado entre enero y marzo supera en un 103% la media de los últimos diez años, consolidando un cambio de ciclo en el sector.

Esta cifra representa cerca de un tercio de toda la inversión registrada en 2025, según datos de la consultora CBRE, lo que anticipa un ejercicio especialmente dinámico si se mantiene este ritmo en los próximos meses.

Tras estos resultados, el primer trimestre de 2026 se convierte en el tercero más elevado de toda la serie histórica, solo por detrás de los picos registrados en 2018, cuando el mercado alcanzó cifras récord.

Vuelven las grandes operaciones

Uno de los factores clave que han impulsado la escalada ha sido el regreso de las grandes operaciones. En apenas tres meses se han cerrado 18 transacciones superiores a los 100 millones de euros, frente a solo cuatro en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una mayor confianza del capital institucional.

Este repunte también se refleja en el origen de la inversión. El capital nacional lidera con el 50% del total, seguido por inversores internacionales, especialmente de Canadá (12%) y Estados Unidos (11%), que vuelven a mirar a España como un destino atractivo.

Por zonas geográficas, el protagonismo vuelve a recaer en los grandes mercados urbanos. Madrid y Barcelona concentran el 73% de toda la inversión, consolidándose como los principales polos de atracción para los inversores. A bastante distancia se sitúa la Comunidad Valenciana, que capta cerca del 6% del total, mientras que otras regiones mantienen una presencia más limitada en el reparto del capital.

Este patrón confirma la preferencia del mercado por ubicaciones consolidadas y con alta liquidez, en un contexto de mayor selectividad por parte de los inversores.

Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.

El residencial lidera la atracción de capital

Por segmentos, el denominado ‘living’ se posiciona como el gran protagonista del inicio de año. Este ámbito, que incluye vivienda en alquiler, residencias de estudiantes o soluciones flexibles, concentra el 36% de la inversión total, con más de 2.250 millones de euros. El crecimiento en este segmento ha sido especialmente intenso, con un aumento del 98% respecto al año anterior, reflejando la fuerte demanda estructural de vivienda en España.

En segundo lugar se sitúa el retail, con 1.370 millones de euros y un crecimiento del 40%. Destacan especialmente los centros comerciales, que concentran más de la mitad del volumen invertido en este segmento.

El sector de oficinas también ha protagonizado un notable repunte, con 869 millones de euros invertidos, lo que supone un incremento del 900% y el mejor inicio de año desde 2018.

Hoteles y sectores sanitarios

Por su parte, el segmento hotelero mantiene su atractivo con 696 millones de euros, impulsado en gran medida por destinos turísticos como Islas Baleares, que concentran el 30% de la inversión.

Otros sectores como el sanitario (healthcare) también ganan protagonismo, con 646 millones tras multiplicar por seis su volumen, mientras que el industrial y logístico y los activos alternativos completan un mapa cada vez más diversificado. Todo apunta a que 2026 podría convertirse en uno de los años más activos de la última década para el inmobiliario español.

España, el destino europeo preferido para la inversión inmobiliaria en 2026

El incremento en la inversión se produce después de que España se haya situado por primera vez como el país más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria, alcanzando el primer puesto del ranking continental en 2026. España ha pasado de no figurar en el listado en 2021, a entrar por primera vez en 2022 en séptima posición; escalar al cuarto puesto en 2024; alcanzar el segundo lugar en 2025 y culminar ahora en la primera posición.

Así lo confirma el European Investor Intentions Survey 2026 de CBRE, que recoge las perspectivas de casi 700 inversores con base en Europa en un contexto en el que la confianza del inversor continúa fortaleciéndose y aumentan las expectativas de actividad de inversión. Por detrás de España, se encuentran Reino Unido en segundo lugar, mientras que Polonia mantiene su tercera posición.

Casi la mitad de los inversores cross‑border seleccionan España como su principal destino por potencial de retorno, apoyado en la fortaleza de su economía, una fuerte demanda residencial y la escasez de oferta en determinados segmentos, lo que presiona al alza rentas y absorción.

Por segundo año consecutivo, España vuelve a ser el único país con dos ciudades situadas entre las cinco más atractivas de Europa para los inversores internacionales. El informe sitúa a Madrid en el segundo puesto, por detrás de Londres, consolidando su atractivo gracias a su tamaño de mercado y dinamismo económico. Barcelona está en el cuarto puesto, mientras que Lisboa ocupa la octava posición en el ranking.