Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Una pareja adquiere una vivienda. (Freepik)

Comprar una vivienda que ya está alquilada puede parecer una operación atractiva desde el punto de vista del inversor, ya que el inmueble genera ingresos desde el primer día y evita el proceso de búsqueda de inquilinos. Sin embargo, detrás de esta aparente ventaja existen implicaciones legales, económicas y prácticas que conviene entender del todo antes de tomar una decisión. En este tipo de compraventa, el elemento central no es solo el inmueble, sino también el contrato de arrendamiento asociado. Esto convierte la operación en algo diferente a la compra de una vivienda libre, ya que el comprador no adquiere únicamente un activo físico, sino también una relación contractual en vigor.

El primer aspecto clave es que el contrato de alquiler no desaparece con la venta. El nuevo propietario se subroga en los derechos y obligaciones del anterior arrendador. Esto significa que debe respetar íntegramente las condiciones pactadas (duración, renta y cláusulas establecidas) y que el inquilino puede permanecer en la vivienda.

Este principio está recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que protege la continuidad del inquilino incluso cuando la propiedad cambia de manos. En la práctica, esto implica que el comprador no puede modificar el alquiler ni recuperar la vivienda para uso propio hasta que finalice el contrato, salvo supuestos muy concretos.

Derechos del inquilino antes y después de la venta

Otro elemento relevante es el derecho de adquisición preferente del inquilino, conocido como derecho de tanteo. En caso de venta, el arrendatario tiene prioridad para comprar la vivienda en las mismas condiciones que un tercero. Además, dispone de un plazo legal para decidir si ejerce ese derecho. Este aspecto legal obliga al vendedor a comunicar formalmente la intención de venta y respetar los plazos establecidos. Si no se cumple correctamente este procedimiento, la operación puede ser impugnada, generando inseguridad jurídica para el comprador.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Más allá del marco legal, la compra de una vivienda alquilada impone limitaciones prácticas importantes. El comprador no puede disponer libremente del inmueble mientras dure el contrato. Esto significa que no podrá residir en él ni modificar su uso hasta que finalice el arrendamiento. También pueden surgir dificultades en la gestión del inmueble, como la realización de visitas o inspecciones, que dependen del consentimiento del inquilino. Estas restricciones reducen la flexibilidad del propietario y condicionan su capacidad de actuación.

Quién es el inquilino: perfil y riesgos

Desde el punto de vista financiero, una de las principales ventajas es la obtención inmediata de rentas. No es necesario buscar inquilino ni asumir periodos de vacancia inicial. Sin embargo, esta ventaja debe analizarse con cautela. Es fundamental comprobar si la renta actual está alineada con el mercado. En algunos casos, el alquiler puede estar por debajo de los precios actuales, lo que limita la rentabilidad durante años si el contrato no permite actualizaciones. Por tanto, el inversor debe evaluar no solo el ingreso inmediato, sino su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Para ello, el perfil del inquilino es un factor determinante. Su historial de pagos, estabilidad económica y comportamiento previo influyen directamente en la seguridad de la inversión. Un inquilino cumplidor aporta estabilidad, mientras que posibles incidencias pueden generar problemas de gestión y rentabilidad. Por ello, resulta esencial analizar la solvencia del arrendatario antes de cerrar la operación, así como revisar el historial del contrato y posibles incidencias previas.

Además, aunque la vivienda ya esté ocupada, el estado del inmueble no debe pasarse por alto. El mantenimiento, el uso y la antigüedad pueden afectar a su valor real y a los costes futuros. En ocasiones, la imposibilidad de realizar inspecciones detalladas puede generar incertidumbre adicional, pero es esencial tomar las medidas posibles para asegurarse de que el uso habitual de la vivienda por parte de los inquilinos no ha causado perjuicios al inmueble.