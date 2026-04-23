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El plan de Castilla-La Mancha para salvar la ganadería extensiva: “Está en peligro de extinción”

Desde el sector han valorado positivamente la estrategia, pero señalan que es necesario un presupuesto fuerte que permita a los ganaderos hacer frente a problemas como las enfermedades

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Varias vacas en la explotación ganadera ‘Ganados Ruigan’, a 14 de enero de 2022, en Menasalbas, Toledo, Castilla La Mancha, (España).
Varias vacas en la explotación ganadera ‘Ganados Ruigan’, a 14 de enero de 2022, en Menasalbas, Toledo, Castilla La Mancha, (España). (Isabel Infantes / Europa Press)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves un plan de cinco puntos para salvar la ganadería extensiva, apostando por un modelo que combina “tradición, competitividad y sostenibilidad”. La estrategia, desarrollada junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y con el visto bueno de las asociaciones agrarias y el colegio de veterinarios, está “viva” y se desarrollará “en virtud de la realidad”, según ha detallado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Según ha señalado el consejero, este plan de cinco puntos se ha elaborado para reconocer el papel social de los ganaderos, que son “esenciales” para fijar población, generar empleo y mantener vivos sus pueblos. “No en vano la ganadería constituye un pilar estratégico dentro del sector primario, con una contribución relevante al PIB regional agrario de un 4%”, ha señalado.

Martínez Lizán ha destacado también que, desde el apartado económico, pretenden reforzar los más de 184 millones de euros con los que cuenta el sector ganadero y que proceden de fondos europeos, la Administración general del Estado y fondos propios de la comunidad autónoma. A esta cuantía se le suman otras ayudas, como la de extensificación avícola, con casi 12 millones de euros, o los 48,5 millones para la incorporación de jóvenes al sector.

Cinco ejes de actuación y 40 medidas

Desde el gobierno autonómico han destacado que plan no pretende finalizar con el modelo intensivo, sino que “reconoce su complementariedad y promueve su convivencia equilibrada”. No tiene porqué haber dicotomías entre la ganadería intensiva y la extensiva porque son compatibles y todas son importantes, pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto tenemos que intentar apoyarla”, ha señalado el consejero.

Según los datos de Castilla-La Mancha, en el territorio participan más de 10.000 explotaciones de ganadería, de los que 5.600 han pedido ayudas vinculadas al pasto en la PAC, lo que puede indicar que el porcentaje de explotaciones vinculadas a la ganadería extensiva está por encima del 50%. Por ello, la estrategia, articulada en cinco ejes y con 40 medidas, combina modernización, sostenibilidad ambiental, sanidad animal, innovación y valorización de los productos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

El primer eje es la mejora de la competitividad, con medidas para reforzar la viabilidad económica de las explotaciones. El segundo es la sostenibilidad ambiental, donde se reconoce a la extensiva como una herramienta clave de gestión del territorio, fomentando el pastoreo como medida de conservación, prevención de incendios y protección de la biodiversidad.

El tercer eje gira en torno a la sanidad animal, priorizando la prevención y el control de enfermedades mediante una mejor comunicación en el sector. El cuarto, formación I+D+i, apuesta por la profesionalización y la innovación a través de la colaboración con centros de investigación. El último eje, comercialización y promoción, está orientado a mejorar la rentabilidad de los ganaderos con la diferenciación y promoción de los productos de origen extensivo.

Las reacciones del sector

Desde el sector ganadero han valorado positivamente el proyecto, aunque con algunas puntualizaciones. La presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, ha apuntado que la organización ya presentó hace tres años a la Consejería un plan de ganadería que incluía no solamente la extensiva, sino también la intensiva y semi intensiva. “Un plan bastante más ambicioso que lo que vamos a ver hoy”, ha dicho.

Además, ha lamentado que la ganadería extensiva se encuentra “en peligro de extinción” y “no es rentable”, lo que conlleva falta de relevo generacional y falta de mano de obra. En esta línea, han pedido que esta estrategia vaya acompañada de un “presupuesto fuerte” para hacer frente a problemas como enfermedades, que la PAC no esté orientada a este tipo de ganadería o los costes de producción cada vez más elevados.

Por su parte, el secretario de la Asociación Nacional de Ganaderos de Raza Manchega (Agrama), Roberto Gallego, se ha mostrado “muy a favor” del reconocimiento y la puesta en valor “que se le puede dar” a la ganadería en extensivo. “Entendemos que esto sobre todo redunda en una protección y en una ayuda a las razas autóctonas”, ha añadido.

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