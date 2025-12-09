España

La receta de la tarta Linzer: la más antigua del mundo que es perfecta para Navidad

En poco más de una hora estará lista una tarta perfecta para el invierno que se originó en el siglo XVII

La tarta Linzer con mermelada
La tarta Linzer con mermelada y frutos secos. (Adobe Stock)

La tarta Linzer es una de las tartas centroeuropeas más famosas, originaria de la ciudad de Linz, Austria. Reconocible por su masa aromatizada con almendras y especias, y su característico enrejado, la tarta es un postre elegante y clásico que destaca en celebraciones y mesas de Navidad. Su base de frutos secos y mermelada trazan una combinación excepcional, y su textura, que mejora con el reposo, la convierte en una de las recetas más apreciadas de la repostería centroeuropea.

Además de su reconocible enrejado y el contraste de sus sabores, la tarta Linzer es considerada por muchos como la más antigua del mundo, cuyas raíces documentadas se remontan al siglo XVII. Ha trascendido fronteras gracias a su combinación de frutos secos molidos, mantequilla y mermelada, resultando en una masa fragante y densa, que permanece húmeda durante días y potencia cada ingrediente con el paso del tiempo. Presentarla en la mesa supone una conexión con la repostería de centroeuropa y una invitación a descubrir sabores clásicos que nunca pasan de moda.

A lo largo de distintas regiones de Austria y Alemania, la tarta Linzer ha inspirado múltiples interpretaciones, variando el tipo de fruto seco y la mermelada utilizada según la tradición local y la temporada. En algunas casas familiares se elabora también en versión de pequeñas galletas llamadas “Linzer Augen”, mientras que en otras adaptan la receta usando avellanas o nueces en vez de almendras. Su preparación es vista como un acto ritual en épocas festivas, y muchas familias transmiten sus fórmulas y secretos de generación en generación, convirtiendo cada tarta en un reflejo único de su historia.

Receta de la tarta Linzer tradicional

La tarta Linzer se caracteriza por su masa quebrada, enriquecida con almendras molidas, especias y ralladura de limón, sobre la que se extiende una mermelada ácida y brillante (como la de frambuesa o grosella). El enrejado de la superficie otorga a la tarta su aspecto tan reconocible.

Cinco postres del mundo que endulzan el día de Reyes más allá del roscón.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 20 minutos (+ 1 hora de reposo en nevera)
  • Montaje: 10 minutos
  • Horneado: 35-40 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Ingredientes

  1. 200 g de harina de trigo
  2. 150 g de almendras molidas (con o sin piel)
  3. 150 g de mantequilla fría en cubos
  4. 120 g de azúcar
  5. 1 huevo grande
  6. 1 yema de huevo
  7. 1 cucharadita de canela molida
  8. 1 pizca de clavo molido (opcional)
  9. 1 pizca de sal
  10. Ralladura de 1 limón
  11. 200 g de mermelada de frambuesa o grosella roja
  12. 1 yema de huevo adicional (para pincelar)
  13. Azúcar glas (opcional, para decorar)

Cómo hacer la tarta Linzer, paso a paso

  1. En un bol grande, mezcla la harina, las almendras molidas, el azúcar, la canela, el clavo, la sal y la ralladura de limón.
  2. Añade la mantequilla fría y desmenúzala con los dedos o un cortapastas hasta que la mezcla se parezca a arena gruesa.
  3. Incorpora el huevo y una yema; mezcla hasta formar una masa homogénea. Si está demasiado seca, añade una cucharadita de agua fría.
  4. Forma un disco con la masa, envuélvela en film y déjala reposar como mínimo una hora en refrigeración.
  5. Precalienta el horno a 180°C.
  6. Unta con mantequilla un molde desmontable de 22-24 cm de diámetro.
  7. Divide la masa en dos partes, una ligeramente mayor que la otra.
  8. Estira la porción más grande y cubre con ella la base y los laterales del molde.
  9. Extiende la mermelada sobre la base de la tarta.
  10. Estira el resto de la masa y corta tiras para formar el clásico enrejado (lattice) sobre la mermelada.
  11. Pincela el enrejado con la yema de huevo.
  12. Hornea durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  13. Deja enfriar completamente antes de desmoldar y, si lo deseas, espolvorea con azúcar glas justo antes de servir.
Las galletas típicas de la
Las galletas típicas de la tarta Linzer. (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Aproximadamente entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 320 kcal
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Grasas: 18 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 2 g
  • Azúcares: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva la tarta Linzer en un recipiente hermético a temperatura ambiente o refrigerada. Se mantiene perfecta durante 4-5 días y su sabor se intensifica al cabo de 48 horas.

