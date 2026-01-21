Tarta de limón y almendra con hojaldre: un postre dulce con un toque crujiente y un interior cremoso

Tarta de limón y almendra con hojaldre. (Freepik)

Si buscas un postre elegante, aromático y fácil de preparar, esta tarta de limón y almendra con hojaldre es la opción perfecta. La combinación de la base crujiente de hojaldre con un relleno cremoso y ligeramente ácido hace que cada bocado sea irresistible.

La almendra molida aporta textura y suavidad, mientras que el limón le da frescura y un toque refrescante que equilibra la dulzura. Ideal para sobremesas, meriendas o celebraciones, se puede decorar con un poco de azúcar glas y disfrutar fría o a temperatura ambiente, conservando todo su sabor y jugosidad.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 60 minutos

Ingredientes

1 lámina de hojaldre (refrigerada o congelada) 3 huevos grandes 120 g de azúcar 100 g de almendra molida 100 ml de zumo de limón natural Ralladura de 1 limón 60 g de mantequilla derretida 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Azúcar glas para decorar

Cómo hacer tarta de limón y almendra con hojaldre, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C con calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre en un molde redondo bajo, ajustando bien los bordes y pinchando la base con un tenedor para evitar que suba. Cubre el hojaldre con papel de horno. Hornea en blanco 10-12 minutos hasta que empiece a dorarse. Mientras, prepara el relleno: bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee. Añade la almendra molida, la ralladura de limón y el zumo de limón. Mezcla bien. Incorpora la mantequilla derretida y la vainilla, batiendo hasta obtener una crema homogénea. Vierte el relleno sobre la base de hojaldre parcialmente horneada. Hornea durante 25-30 minutos, hasta que la crema cuaje y la superficie esté dorada (vigila para evitar que se queme). Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Espolvorea con azúcar glas antes de servir. Consejo técnico: controla la cocción. Si el borde del hojaldre se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Da para, aproximadamente 8 porciones, aunque dependerá del tamaño de los trozos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310 kcal

Hidratos de carbono: 28 g

Grasas: 18 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas cifras son orientativas y pueden variar en función de la marca y la cantidad exacta de los ingredientes utilizados, así como del tamaño de la porción. Factores como el tipo de masa, el relleno o los productos lácteos empleados influyen directamente en el valor nutricional final de la receta.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, bien tapada o en un recipiente hermético, durante un máximo de tres días sin que pierda calidad. Es recomendable sacarla unos minutos antes de consumirla para que el hojaldre y el relleno recuperen mejor su textura y sabor. Puede servirse fría o a temperatura ambiente, según preferencias.