España

Tarta de limón y almendra con hojaldre: un postre dulce con un toque crujiente y un interior cremoso

Una receta elegante para triunfar en las reuniones familiares

Guardar
Tarta de limón y almendra
Tarta de limón y almendra con hojaldre. (Freepik)

Si buscas un postre elegante, aromático y fácil de preparar, esta tarta de limón y almendra con hojaldre es la opción perfecta. La combinación de la base crujiente de hojaldre con un relleno cremoso y ligeramente ácido hace que cada bocado sea irresistible.

La almendra molida aporta textura y suavidad, mientras que el limón le da frescura y un toque refrescante que equilibra la dulzura. Ideal para sobremesas, meriendas o celebraciones, se puede decorar con un poco de azúcar glas y disfrutar fría o a temperatura ambiente, conservando todo su sabor y jugosidad.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 60 minutos

Ingredientes

  1. 1 lámina de hojaldre (refrigerada o congelada)
  2. 3 huevos grandes
  3. 120 g de azúcar
  4. 100 g de almendra molida
  5. 100 ml de zumo de limón natural
  6. Ralladura de 1 limón
  7. 60 g de mantequilla derretida
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. Azúcar glas para decorar

Cómo hacer tarta de limón y almendra con hojaldre, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C con calor arriba y abajo.
  2. Extiende la lámina de hojaldre en un molde redondo bajo, ajustando bien los bordes y pinchando la base con un tenedor para evitar que suba.
  3. Cubre el hojaldre con papel de horno. Hornea en blanco 10-12 minutos hasta que empiece a dorarse.
  4. Mientras, prepara el relleno: bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.
  5. Añade la almendra molida, la ralladura de limón y el zumo de limón. Mezcla bien.
  6. Incorpora la mantequilla derretida y la vainilla, batiendo hasta obtener una crema homogénea.
  7. Vierte el relleno sobre la base de hojaldre parcialmente horneada.
  8. Hornea durante 25-30 minutos, hasta que la crema cuaje y la superficie esté dorada (vigila para evitar que se queme).
  9. Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Espolvorea con azúcar glas antes de servir.
  10. Consejo técnico: controla la cocción. Si el borde del hojaldre se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio.
La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Da para, aproximadamente 8 porciones, aunque dependerá del tamaño de los trozos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Grasas: 18 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas cifras son orientativas y pueden variar en función de la marca y la cantidad exacta de los ingredientes utilizados, así como del tamaño de la porción. Factores como el tipo de masa, el relleno o los productos lácteos empleados influyen directamente en el valor nutricional final de la receta.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, bien tapada o en un recipiente hermético, durante un máximo de tres días sin que pierda calidad. Es recomendable sacarla unos minutos antes de consumirla para que el hojaldre y el relleno recuperen mejor su textura y sabor. Puede servirse fría o a temperatura ambiente, según preferencias.

Temas Relacionados

PostresRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El reloj deportivo premium de Huawei que es perfecto para entrenar y para el día a día

El GT5 Pro de Huawei es un reloj inteligente con un diseño elegante, por lo que resulta perfecto no solo para practicar deporte, sino también para llevarlo a la oficina. Está rebajado MediaMarkt

Infobae

Trucos caseros para arreglar la ropa teñida por otra prenda: desde el uso de lejía hasta la esperanza del té verde o las cáscaras de huevo

Solo para una camiseta de algodón se necesitan aproximadamente 2.700 litros de agua

Trucos caseros para arreglar la

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

El operativo de emergencia continúa trabajando en el lugar del descarrilamiento ocurrido el domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. En Cataluña, se mantiene todavía la suspensión del servicio

Última hora de los accidentes

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que una amistad no es sana”

Comentarios desapercibidos, bromas hirientes o pequeños conflictos van minando poco a poco el vínculo

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Super Once: los resultados del Sorteo 4 de este miércoles 21 de enero de 2026

Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray