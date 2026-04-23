Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, testifica en la Audiencia Nacional sobre sus reuniones con el excomisario Villarejo. Asegura que no le hizo ningún "encargo", sino que le planteó "preguntas" para entender las filtraciones de un sumario secreto que afectaba a Rita Barberá.

Tras la escueta declaración de Mariano Rajoy en el juicio por el ‘caso Kitchen’, ha comenzado el turno de palabra de María Dolores de Cospedal. Ha aprovechado para describir su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, explicando que nunca hablaron de la ‘trama Gürtel’. “No me informaba porque no tenía que informarme”, ha indicado.

Ha defendido que la primera vez que hablaron fue a través de su marido y por interés del excomisario. Tras esa primera reunión, se vieron unas “ocho o nueve” veces, aunque ha asegurado no recordar todas ellas.

En todas estas veces que se vieron, ha asegurado que solo hablaban del interés que tenía ella en unas filtraciones que se estaban llevando a cabo sobre Rita Barberá, a la que ha descrito como “una señora y muy amiga mía”. “Tenía posibilidad de ayudarme con la prensa sobre unas filtraciones de un sumario de Rita Barberá”, ha declarado y ha agregado que no le hizo ningún encargo, “solo preguntas”.

En ese momento, 2009, también ha defendido que se encontraban en la oposición y que estaban “siendo espiados por parte de alguien que tenía que ver con Interior. Esa cuestión salió en la conversación y le dije que si podía saber si era verdad”, ha relatado. Ese fue el motivo inicial de verme con él. Luego siguió durante más tiempo, pero no dio más de sí“, ha añadido.

“Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa, con toda la prensa”, ha remarcado y ha añadido que “prácticamente todos los periodistas de este país hablaban con él”. Según su versión, en ningún momento le pidió ningún tipo de remuneración, “ni tampoco tenía por qué”.

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