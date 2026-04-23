La inteligencia artificial impulsa la productividad: el 67% de los trabajadores percibe la IA como una aliada para mejorar en su empleo

Un diseñador concentrado utiliza una tableta gráfica y software de inteligencia artificial para crear diseños innovadores en su estación de trabajo moderna y organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha entrado en nuestras vidas para quedarse, hasta tal punto que ya se ha introducido en el mercado laboral. Las empresas han ido cambiando su funcionamiento interno para hacer un hueco a la IA, que ha pasado de ser un experimento a convertirse en una pieza central del día a día de los trabajadores. Y es que, según el último Informe Workmonitor 2026, elaborado por Randstad Research, más de seis de cada diez compañías aseguran que la IA ha permitido a sus plantillas trabajar con mayor eficiencia.

El estudio, que recoge la opinión de más de 26.000 profesionales y 1.225 empresarios en 35 mercados, revela que la implantación de la IA está incrementando la productividad, no solo desde la perspectiva de los directivos, sino también de los propios trabajadores. Además, sitúa a España a la cabeza de Europa en cuanto a percepción positiva del impacto de la tecnología en el trabajo diario.

Diferencias en la percepción de los beneficios de la IA

Aunque la mayoría de las compañías reconoce que la inteligencia artificial ha supuesto un avance en su rendimiento, el análisis pone sobre la mesa una brecha entre lo que perciben los empleadores y lo que sienten los empleados respecto a las ventajas de esta transformación. El 63% de las empresas afirma haber visto aumentar su productividad gracias a la IA, mientras que el 67% de los trabajadores en España considera que la tecnología contribuye a mejorar su desempeño.

Y, al compararnos con otros países europeos, solo Portugal se acerca a los niveles de percepción positiva que se registran en España. Allí, el 60% de los trabajadores nota mejoras en su productividad por la IA. Italia y Grecia siguen la estela, mientras que Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia presentan porcentajes más bajos.

En cuanto a la visión de los empleadores, la situación es más variada. Portugal y Países Bajos destacan con un 70% de empresas que han mejorado su productividad gracias a la IA. Italia y Francia también presentan cifras elevadas, mientras que España se mantiene en una posición destacada, superando ampliamente a Bélgica.

Esta infografía ilustra el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la productividad, mostrando que el 63% de las empresas aumenta su eficiencia y el 34% de los trabajadores globales teme perder su puesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero no todo es optimista. Una gran parte del talento percibe que el beneficio real de la IA recaerá más en las empresas que en los propios empleados. De hecho, casi la mitad de los trabajadores cree que la adopción de estas tecnologías favorecerá principalmente a las organizaciones, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar la comunicación y la transparencia interna.

En cuanto al impacto real de la inteligencia artificial en el entorno laboral en España, el informe indica que la mayoría de empresas y trabajadores coincide en que la IA ya ha transformado la productividad, aunque persisten dudas sobre la distribución justa de esos beneficios y sobre el futuro de ciertos roles profesionales.

Formación en IA, la clave para la adaptación

La implantación de la IA en los procesos y tareas diarias ha generado una fuerte demanda de formación específica en este campo. Un 65% de los profesionales consultados a nivel global considera que su empresa debería invertir más en el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Y es que los trabajadores quieren acompañamiento para adaptarse a un entorno en el que la tecnología cambia con rapidez.

En España, hay mucha confianza en el propio dominio tecnológico. El 73% del talento afirma sentirse capaz de utilizar las últimas herramientas digitales. Sin embargo, esa seguridad no elimina la necesidad de actualizarse de forma continua. La inversión en formación, por tanto, se percibe como un elemento esencial para manejar nuevas tecnologías y para fortalecer la seguridad y el compromiso en un contexto donde lo digital gana terreno día a día.

El experto en inteligencia artificial, Pep Martorell, analiza cómo la implementación masiva de la IA está generando un aumento en la productividad y transformando sectores específicos del mercado laboral en España.

El director general de Randstad Enterprise en España, Oriol Mas, subraya la importancia de este proceso de acompañamiento: “Estamos avanzando hacia una fase de mayor madurez de la inteligencia artificial en las empresas. Todos disponemos de herramientas de una gran potencia en clave de acceso al conocimiento y la productividad. Ahora el reto es acompañar al talento en esta transición”.

Preocupación ante la desaparición de empleos

El avance acelerado de la inteligencia artificial no solo genera expectativas, sino también inquietudes entre los trabajadores. El 34% de los profesionales consultados a nivel global teme que su empleo desaparezca en los próximos cinco años debido al impacto de la IA. Esta preocupación se intensifica si se observa que seis de cada diez empleadores españoles creen que la inteligencia artificial afectará a entre el 50% y el 100% de las tareas dentro de sus organizaciones. La transformación del trabajo parece inevitable.

Lejos de resignarse, más de la mitad del talento global se muestra proactivo y busca fórmulas para asegurar su posición y mantener su empleabilidad. Desde Randstad no anticipan una sustitución masiva de personas por máquinas, sino una redefinición de los puestos y las funciones, donde la colaboración entre capacidades humanas y tecnología será crucial.

Para Oriol Mas, la clave está en “invertir en formación, comunicar con transparencia y rediseñar los modelos de colaboración para cerrar la brecha de confianza. Más allá de disponer de una nueva herramienta, hay que transformar nuestra forma de trabajar, crear casos de uso concretos”.