España

Carlos Cenalmor, doctor: “La mayoría de la gente desperdicia sus días libres sin darse cuenta”

Este protocolo de recuperación puede ayudarte a descansar mejor y a reconectar con tu motivación

Guardar
Es importante aprovechar los días libres para descansar bien
Carlos Cenalmor hablando sobre el descanso en el trabajo. (TikTok: @dr.carloscenalmor)

Trabajar es algo que, nos guste o no, tenemos que hacer la mayoría de personas para conseguir una fuente de ingresos. Sin embargo, la sobrecarga laboral y la presión a la que muchas personas están sometidas en su puesto de trabajo pueden terminar pasando factura tanto a nivel físico como mental.

Si eres una de esas personas que siente estrés, es importante aprender a gestionar tu tiempo libre para descansar correctamente y sentirte productivo. Esto es algo de lo que advierte el psiquiatra Carlos Cenalmor en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.carloscenalmor).

“La mayoría de la gente desperdicia sus días libres sin darse cuenta. Se le escapan de entre los dedos sin realmente disfrutarlos o conectar”, explica el doctor durante los primeros segundos.

Cómo descansar y desconectar en tus días libres

Según explica el especialista, no existe una solución rápida ni una fórmula mágica que haga desaparecer el agotamiento de un día para otro. Sin embargo, sí hay una forma de enfocar el descanso que puede marcar la diferencia: trabajar en tres áreas clave del cuerpo y la mente.

En primer lugar, está la parte física. Cuando una persona lleva mucho tiempo sometida a altos niveles de estrés, el cuerpo permanece en un estado de alerta constante. Por eso, uno de los pasos más importantes es moverse, pero no desde la exigencia o el rendimiento. El experto insiste en la importancia de realizar actividad física que ayude a liberar tensión, como caminar al aire libre. El objetivo no es rendir más, sino descargar.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El segundo eje es el mental. Muchas personas, incluso cuando descansan, no consiguen desconectar del todo porque su cabeza sigue funcionando sin parar. En este caso, el trabajo pasa por reducir la autoexigencia, el perfeccionismo y esa necesidad constante de control.

Tal y como señala el psiquiatra, es fundamental reservar momentos en los que no haya objetivos ni presión por aprovechar el tiempo. Espacios en los que, simplemente, no haya que hacer nada.

Por último, el experto destaca la importancia de la conexión personal y emocional. El estrés prolongado puede generar una sensación de desconexión, tanto con uno mismo como con el entorno. Por eso, dedicar tiempo a estar con personas cercanas o mantener conversaciones tranquilas puede ayudar a recuperar esa sensación de equilibrio.

En conjunto, estos tres pilares forman lo que el especialista define como un “protocolo de recuperación” que, aplicado de forma consciente en los días libres, puede ayudar no solo a descansar mejor, sino también a volver al trabajo con más energía.

La clave para rendir mejor está en la mente

Mantener la motivación no depende solo de la disciplina o las ganas, sino también de cómo cuidas tu mente. Cuando el descanso mental es insuficiente, la concentración baja, las tareas se alargan y la sensación de saturación aumenta.

Por el contrario, una mente despejada permite tomar decisiones más rápidas, ser más creativo y afrontar mejor los retos del día a día. Por eso, parar de verdad no es perder el tiempo, sino una inversión necesaria para rendir mejor y con mayor claridad.

Temas Relacionados

Salud mentalTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La infanta Cristina, “dolida” con Iñaki Urdangarin tras mostrarse cariñoso con su novia en público: “Es una falta de respeto, sabe que va a ser fotografiado”

Ambos han acudido en días distintos al Trofeo Conde de Godó de tenis, pero la actitud de Urdangarin no ha gustado a la infanta y su entorno

La infanta Cristina, “dolida” con Iñaki Urdangarin tras mostrarse cariñoso con su novia en público: “Es una falta de respeto, sabe que va a ser fotografiado”

Encuentran en Soria una copa romana del siglo II: los investigadores afirman que puede ser “un recuerdo” de un militar romano de origen hispano

Hasta ahora, la mayoría de estos vasos esmaltados había aparecido en territorio británico

Encuentran en Soria una copa romana del siglo II: los investigadores afirman que puede ser “un recuerdo” de un militar romano de origen hispano

El hambre por el ladrillo se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 93% hasta marzo y alcanza los 6.300 millones de euros

Madrid y Barcelona concentran el 73% del capital, consolidándose como los principales polos de atracción para los inversores

El hambre por el ladrillo se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 93% hasta marzo y alcanza los 6.300 millones de euros

Adiós al efecto rebote del Ozempic: un estudio logra mantener el peso en 7 de cada 10 pacientes

Un procedimiento muestra resultados preliminares para evitar la recuperación del peso tras dejar los fármacos GLP-1

Adiós al efecto rebote del Ozempic: un estudio logra mantener el peso en 7 de cada 10 pacientes

El plan de Castilla-La Mancha para salvar la ganadería extensiva: “Está en peligro de extinción”

Desde el sector han valorado positivamente la estrategia, pero señalan que es necesario un presupuesto fuerte que permita a los ganaderos hacer frente a problemas como las enfermedades

El plan de Castilla-La Mancha para salvar la ganadería extensiva: “Está en peligro de extinción”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del pique mortal en la M-30 suspendido por la fuga de un acusado: una carrera a más de 170 kilómetros comportándose como si fueran coches de Fórmula 1

Las claves del pique mortal en la M-30 suspendido por la fuga de un acusado: una carrera a más de 170 kilómetros comportándose como si fueran coches de Fórmula 1

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

ECONOMÍA

Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París

Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París

El hambre por el ladrillo se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 93% hasta marzo y alcanza los 6.300 millones de euros

El plan de Castilla-La Mancha para salvar la ganadería extensiva: “Está en peligro de extinción”

El PSOE quiere blindar la vivienda protegida y exige más controles tras las dudas sobre adjudicaciones en ciudades gobernadas por el PP

La inteligencia artificial impulsa la productividad: el 67% de los trabajadores percibe la IA como una aliada para mejorar en su empleo

DEPORTES

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal

‘Star Wars’ en los Juegos Olímpicos 2028: la esgrima se reinventa y convierte los asaltos en duelos con “sables de luz”

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en el bíceps femoral

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”