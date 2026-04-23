Carlos Cenalmor, doctor: “La mayoría de la gente desperdicia sus días libres sin darse cuenta”

Carlos Cenalmor hablando sobre el descanso en el trabajo. (TikTok: @dr.carloscenalmor)

Trabajar es algo que, nos guste o no, tenemos que hacer la mayoría de personas para conseguir una fuente de ingresos. Sin embargo, la sobrecarga laboral y la presión a la que muchas personas están sometidas en su puesto de trabajo pueden terminar pasando factura tanto a nivel físico como mental.

Si eres una de esas personas que siente estrés, es importante aprender a gestionar tu tiempo libre para descansar correctamente y sentirte productivo. Esto es algo de lo que advierte el psiquiatra Carlos Cenalmor en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.carloscenalmor).

“La mayoría de la gente desperdicia sus días libres sin darse cuenta. Se le escapan de entre los dedos sin realmente disfrutarlos o conectar”, explica el doctor durante los primeros segundos.

Cómo descansar y desconectar en tus días libres

Según explica el especialista, no existe una solución rápida ni una fórmula mágica que haga desaparecer el agotamiento de un día para otro. Sin embargo, sí hay una forma de enfocar el descanso que puede marcar la diferencia: trabajar en tres áreas clave del cuerpo y la mente.

En primer lugar, está la parte física. Cuando una persona lleva mucho tiempo sometida a altos niveles de estrés, el cuerpo permanece en un estado de alerta constante. Por eso, uno de los pasos más importantes es moverse, pero no desde la exigencia o el rendimiento. El experto insiste en la importancia de realizar actividad física que ayude a liberar tensión, como caminar al aire libre. El objetivo no es rendir más, sino descargar.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El segundo eje es el mental. Muchas personas, incluso cuando descansan, no consiguen desconectar del todo porque su cabeza sigue funcionando sin parar. En este caso, el trabajo pasa por reducir la autoexigencia, el perfeccionismo y esa necesidad constante de control.

Tal y como señala el psiquiatra, es fundamental reservar momentos en los que no haya objetivos ni presión por aprovechar el tiempo. Espacios en los que, simplemente, no haya que hacer nada.

Por último, el experto destaca la importancia de la conexión personal y emocional. El estrés prolongado puede generar una sensación de desconexión, tanto con uno mismo como con el entorno. Por eso, dedicar tiempo a estar con personas cercanas o mantener conversaciones tranquilas puede ayudar a recuperar esa sensación de equilibrio.

En conjunto, estos tres pilares forman lo que el especialista define como un “protocolo de recuperación” que, aplicado de forma consciente en los días libres, puede ayudar no solo a descansar mejor, sino también a volver al trabajo con más energía.

La clave para rendir mejor está en la mente

Mantener la motivación no depende solo de la disciplina o las ganas, sino también de cómo cuidas tu mente. Cuando el descanso mental es insuficiente, la concentración baja, las tareas se alargan y la sensación de saturación aumenta.

Por el contrario, una mente despejada permite tomar decisiones más rápidas, ser más creativo y afrontar mejor los retos del día a día. Por eso, parar de verdad no es perder el tiempo, sino una inversión necesaria para rendir mejor y con mayor claridad.