España

El PSOE quiere blindar la vivienda protegida y exige más controles tras las dudas sobre adjudicaciones en ciudades gobernadas por el PP

Los socialista registran en el Congreso una proposición no de ley con la que pretenden endurecer los mecanismos de transparencia y supervisión en la adjudicación de casas de protección oficial

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Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)
Bloque de viviendas. (Europa Press)

El PSOE ha dado un paso más en el Congreso al registrar una proposición no de ley con la que pretende endurecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida. La iniciativa llega en un contexto de creciente tensión política en torno al acceso a la vivienda y busca blindar de forma permanente el carácter público de este tipo de inmuebles.

El Grupo Socialista justifica esta medida en la “preocupación social” generada por distintos procesos de adjudicación de vivienda de protección oficial en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Entre los casos señalados figuran ciudades como Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.

Según los socialistas, estas actuaciones “erosionan la confianza ciudadana” y evidencian la necesidad de reforzar las garantías públicas en un ámbito especialmente sensible.

Procedimientos claros y evitar irregularidades

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implantación de procedimientos de adjudicación “claros y objetivos”. El PSOE plantea que el acceso a la vivienda protegida se rija estrictamente por criterios de transparencia y concurrencia pública, priorizando a los solicitantes inscritos en registros oficiales y respetando el orden establecido.

El objetivo es evitar arbitrariedades y asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. Para ello, se propone reforzar los registros públicos de demandantes, considerados una herramienta clave para ordenar la demanda y garantizar la equidad en el reparto.

Además, el texto incluye el impulso de nuevos mecanismos de supervisión y control, así como herramientas de vigilancia institucional que permitan detectar posibles irregularidades en tiempo real y corregirlas con mayor agilidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Blindaje permanente frente a la especulación

Otro de los puntos más relevantes de la proposición es el blindaje de la vivienda protegida para impedir que pierda su carácter social con el paso del tiempo. El PSOE plantea que todas aquellas viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, beneficios fiscales o en suelo público mantengan de forma permanente su régimen de protección.

Esto implica que no podrán descalificarse mientras el suelo conserve su naturaleza pública, cerrando así la puerta a que estos inmuebles acaben en el mercado libre y sean objeto de especulación.

Asimismo, la propuesta insiste en que estas viviendas deben destinarse exclusivamente a residencia habitual, salvo en casos excepcionales previstos por la normativa, como situaciones de emergencia o necesidades temporales, siempre bajo autorización administrativa.

Auditorías y revisión del suelo público

La iniciativa socialista va más allá del control en la adjudicación y propone una revisión profunda del sistema. Entre las medidas planteadas se encuentra la elaboración de un inventario detallado del parque público de vivienda y del suelo disponible con potencial residencial.

También se contempla la realización de auditorías sobre las adjudicaciones y la venta de suelo público llevadas a cabo en los últimos tres años. El objetivo es identificar posibles irregularidades y establecer mecanismos correctores que refuercen la confianza en la gestión pública.

Con este paquete de medidas, el PSOE busca situar el debate sobre la vivienda en el centro de la agenda política, en un momento en el que el acceso a un hogar asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

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