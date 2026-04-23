Encuentran en Soria una copa romana del siglo II: los investigadores afirman que puede ser “un recuerdo” de un militar romano de origen hispano

La copa romana encontrada en Soria. (CSIC)

El hallazgo de la llamada ’copa de Berlanga’ en Soria es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del país en los últimos años. Esta pieza, elaborada en Britania y que se remonta al siglo II, está decorada con motivos del Muro de Adriano y es solo una de las cinco copas conocidas de este tipo, la segunda encontrada en España y la única que porta inscripciones de los fuertes orientales de esa frontera imperial.

La investigación —publicada ahora en la revista Britannia por investigadores del CSIC y el Museo Arqueológico Nacional, en un artículo firmado por Roberto de Pablo Martínez, Susana de Luis Mariño, Jesús García Sánchez, Ignacio Montero Ruiz y Pablo Aparicio Resco— ha permitido reconstruir la historia de la copa: se trata de un cuenco de bronce esmaltado, con un friso de torretas que representa el propio Muro de Adriano y los nombres de los campamentos de Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercum. Para los arqueólogos, la pieza habría sido un “recuerdo de la frontera” que un soldado celtíbero llevó de regreso a su tierra tras cumplir servicio en los confines del Imperio.

En este sentido, tanto esta copa como la otra hallada en el país “pueden estar relacionadas con las unidades auxiliares romanas de origen hispano que lucharon en el Muro de Adriano”, comenta el artículo científico. “No se puede descartar que estas piezas fueran un reconocimiento o distinción para quienes sirvieron en el Muro durante su carrera militar o que hayan llevado a cabo algún acto de especial relevancia, y que la pieza fuera un recordatorio material de ese evento”, agrega.

El hallazgo en Berlanga del Duero, en la provincia de Soria, cobra un valor especial: hasta ahora, la mayoría de estos vasos esmaltados había aparecido en territorio británico. Solo uno de los cinco ejemplares conocidos había llegado antes a la península, en forma de fragmento hallado en el siglo XIX, pero se conserva hoy en Londres. La copa de Berlanga, en cambio, será la única de su clase expuesta en España, en el Museo Numantino de Soria.

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La relevancia histórica de la copa

La copa se encontró fragmentada y deformada, pero conserva cerca del 90% de su estructura. Gracias a un modelo digital en 3D, los arqueólogos han logrado reconstruir virtualmente su forma original y analizar en detalle la disposición de los nombres inscritos.

La datación apunta a un periodo comprendido entre los años 124 y 150 d.C., cuando el Muro de Adriano servía de límite norte del Imperio romano. La relevancia de la copa no solo radica en su rareza, sino también en que es la única que cuenta con inscripciones relativas a los campamentos militares de la zona oriental.

La historia de este objeto ilustra cómo la circulación de bienes de prestigio podía conectar regiones tan alejadas como el norte de Inglaterra y el interior de la península ibérica. El análisis científico y la investigación documental han permitido reconstruir el viaje de la copa a lo largo de casi dos milenios, desde las minas de Britania hasta su hallazgo fortuito en Soria.