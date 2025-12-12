La cocina italiana es Patrimonio Inmaterial: restaurantes para disfrutar de su versión más auténtica muy cerca de casa

La cocina italiana trasciende como elemento cultural inmaterial (TIZIANA FABI / AFP)

La elaboración manual de la pasta fresca, las acrobacias de un pizzaiolo para estirar la masa, la receta de la nonna para preparar la auténtica carbonara o los excelentes productos artesanales que salen de su tierra. La cocina italiana y todos los rituales que la rodean han sido incorporados a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, una distinción que reconoce no solo la riqueza de sus recetas, sino también su papel como modelo de identidad sociocultural y legado emocional. Uno que, sin duda, trasciende las fronteras de Italia.

La noticia salía a la luz durante la vigésima sesión del Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco en Nueva Delhi, durante la que se subrayó que la escena culinaria del país europeo constituye un fenómeno global, con una influencia que se extiende a todos los continentes y que ha marcado la historia de la gastronomía mundial. España es buen ejemplo de ello. Existen miles de restaurantes dedicados a esta cocina alrededor de todo el país; algunos de ellos son grandes cadenas de restauración, mientras que otros, pequeñas trattorias familiares que traen hasta nosotros la esencia más pura de la tradición transalpina.

Para una buena pizza...

Existe un ranking que puede echarnos una mano. Se trata de 50 Top Pizza, una entidad de origen italiano que busca las mejores pizzerías del planeta y que, en 2025, quiso premiar algunos locales españoles. Es el caso de Baldoria, la pizzería de Ciro Cristiano en el madrileño barrio de Salamanca, que se colgaba al cuello la medalla de plata en la edición europea y se coronaba además como el mejor restaurante de pizzas de toda España.

Muy cerca de la pizzería madrileña, otra gran apuesta española conseguía posicionarse en el ranking, esta vez una pizzería de Barcelona: Sartoria Panatieri. De cerca le sigue la madrileña Fratelli Figurato; La Balmesina, en Barcelona; y Demaio, en Bilbao. En esta lista europea se hacían hueco, por último, otros dos establecimientos españoles: la pizzería Infraganti, en Alicante y también con locales en Murcia, Elche y Muchavista; y Gasparic, un restaurante de Girona que ha logrado este año el puesto número 40 del ranking.

Jorge y Rafa (Sartoria Panatieri), los autores de la mejor pizza de España: “Si no conseguimos un buen tomate, cambiamos la Margherita”.

Se amplía el repertorio si atendemos a otro ranking, esta vez un concurso que no se centra en el restaurante, sino en la propia receta. Hace pocas semanas tenía lugar la III edición del Campeonato de España de Pizzas, un certamen que busca rendir homenaje a este clásico de la cocina italiana y a todas las interpretaciones que preparan los pizzaiolos ubicados en España.

El jurado de esta edición encontró la mejor elaboración de todas en Valencia, más concretamente en Harinella, un restaurante familiar especializado en cocina transalpina. En segundo lugar, quedaba la pizza de La Felisa, en León; mientras que con la medalla de bronce, triunfaba la receta de La Bicicleta Pizzería, un establecimiento ubicado en Dos Hermanas, Sevilla.

Pizzería Demaio, en Bilbao (Web del restaurante)

Para una pasta fresca auténtica...

Puede parecer misión imposible, encontrar un lugar en el que la pasta sea, de verdad, fresca, y las salsas brillen con su sabor y artesanía. Pero lo cierto es que para encontrar un buen plato de pasta italiana, solo hay que saber mirar. La Guía Repsol cuenta con muchas propuestas entre sus ‘Soletes’, premios otorgados a aquellos locales de cocina informal que tienen la calidad, el producto y la elaboración artesana por bandera.

En Madrid, brillan algunos como la taberna veneciana El Bacaro o, para una ocasión especial, Gioia, un restaurante de alta cocina que eleva la pasta a otro nivel. En Barcelona se esconden propuestas como Algrano Bistró, un local recomendado por el gran chef Paolo Casagrande que sirve pastas tradicionales de todo tipo, desde maccheroni a linguine, pasando por pappardelle o tagliolini.

Plato de pasta en Gioia (Facebook)

La guía ha viajado también a Pontevedra, donde recomienda el restaurante Muiño de Rudiño. Allí, el chef Teo Ianotta fusiona sus raíces culinarias en el sur de Italia con el producto y los sabores tradicionales de las Rías Baixas, dando como resultado platos exquisitos con la pasta como protagonista. Y, para celebrar el verano, Il Giardinetto, un restaurante italiano con una agradable terraza ajardinada para disfrutar de una buena pasta en Ibiza.

Sabores diferentes con raíces transalpinas

Hay vida más allá de la pasta y la pizza de siempre. Lo demuestran locales como Origine (Madrid), que se especializa en padellino, una receta típica de Turín que reinterpreta la pizza con una masa más gruesa cocinada en el interior de una sartén, una especie de pan grueso tostado y crujiente por fuera, pero esponjoso y suave por dentro. También en Madrid, destaca por su originalidad Café Barbieri, un icónico café de Lavapiés que reinventa la tradición con un concepto ítalo-castizo basado en recetas de fusión y cócteles de autor.

Platos del Café Barbieri (Cedida)

La fusión es protagonista también en CoNfusione, un restaurante de Cádiz que nació como un bar de embutidos y pizzas al corte y que ha crecido hasta transformarse en un lugar donde mezclar la cocina callejera italiana con la gaditana.

El mejor ‘gelato’

Es otra de las grandes joyas de esta cultura, ahora elevada a Patrimonio de la Humanidad. El gelato artesanal es un arte frío, uno más denso, menos grasiento, con un sabor especial y una textura cremosa que nunca se olvida. Aunque habría que viajar hasta las ciudades italianas para probar el mejor, también fuera de sus fronteras hay excelentes artesanos del gelatto.

Así lo demuestra el ranking mundial que cada año celebra el Gelato Festival, una entidad formada por expertos que busca los mejores exponentes de esta cocina helada. Entre los 50 mejores locales de todo el mundo, encontramos varios nombres españoles. El primero de ellos está en Valencia, y es Veneta Gelato Italiano, con tres sedes en la ciudad del Turia y una más en Port de Sagunt. Le sigue en la lista, como siguiente recomendación española, La Cremeria Gelato Italiano, en Cádiz; mientras que la tercera se halla en Guetaria, Guipuzkoa, y se llama Dona Doni Izozkiak.