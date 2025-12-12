España

La cocina italiana es Patrimonio Inmaterial: restaurantes para disfrutar de su versión más auténtica muy cerca de casa

La auténtica cocina transalpina va más allá de la pizza y la pasta, erigiéndose como una cultura que traspasa fronteras y que consta de un valor incalculable

Guardar
La cocina italiana trasciende como
La cocina italiana trasciende como elemento cultural inmaterial (TIZIANA FABI / AFP)

La elaboración manual de la pasta fresca, las acrobacias de un pizzaiolo para estirar la masa, la receta de la nonna para preparar la auténtica carbonara o los excelentes productos artesanales que salen de su tierra. La cocina italiana y todos los rituales que la rodean han sido incorporados a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, una distinción que reconoce no solo la riqueza de sus recetas, sino también su papel como modelo de identidad sociocultural y legado emocional. Uno que, sin duda, trasciende las fronteras de Italia.

La noticia salía a la luz durante la vigésima sesión del Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco en Nueva Delhi, durante la que se subrayó que la escena culinaria del país europeo constituye un fenómeno global, con una influencia que se extiende a todos los continentes y que ha marcado la historia de la gastronomía mundial. España es buen ejemplo de ello. Existen miles de restaurantes dedicados a esta cocina alrededor de todo el país; algunos de ellos son grandes cadenas de restauración, mientras que otros, pequeñas trattorias familiares que traen hasta nosotros la esencia más pura de la tradición transalpina.

Para una buena pizza...

Existe un ranking que puede echarnos una mano. Se trata de 50 Top Pizza, una entidad de origen italiano que busca las mejores pizzerías del planeta y que, en 2025, quiso premiar algunos locales españoles. Es el caso de Baldoria, la pizzería de Ciro Cristiano en el madrileño barrio de Salamanca, que se colgaba al cuello la medalla de plata en la edición europea y se coronaba además como el mejor restaurante de pizzas de toda España.

Muy cerca de la pizzería madrileña, otra gran apuesta española conseguía posicionarse en el ranking, esta vez una pizzería de Barcelona: Sartoria Panatieri. De cerca le sigue la madrileña Fratelli Figurato; La Balmesina, en Barcelona; y Demaio, en Bilbao. En esta lista europea se hacían hueco, por último, otros dos establecimientos españoles: la pizzería Infraganti, en Alicante y también con locales en Murcia, Elche y Muchavista; y Gasparic, un restaurante de Girona que ha logrado este año el puesto número 40 del ranking.

Jorge y Rafa (Sartoria Panatieri), los autores de la mejor pizza de España: “Si no conseguimos un buen tomate, cambiamos la Margherita”.

Se amplía el repertorio si atendemos a otro ranking, esta vez un concurso que no se centra en el restaurante, sino en la propia receta. Hace pocas semanas tenía lugar la III edición del Campeonato de España de Pizzas, un certamen que busca rendir homenaje a este clásico de la cocina italiana y a todas las interpretaciones que preparan los pizzaiolos ubicados en España.

El jurado de esta edición encontró la mejor elaboración de todas en Valencia, más concretamente en Harinella, un restaurante familiar especializado en cocina transalpina. En segundo lugar, quedaba la pizza de La Felisa, en León; mientras que con la medalla de bronce, triunfaba la receta de La Bicicleta Pizzería, un establecimiento ubicado en Dos Hermanas, Sevilla.

Pizzería Demaio, en Bilbao (Web
Pizzería Demaio, en Bilbao (Web del restaurante)

Para una pasta fresca auténtica...

Puede parecer misión imposible, encontrar un lugar en el que la pasta sea, de verdad, fresca, y las salsas brillen con su sabor y artesanía. Pero lo cierto es que para encontrar un buen plato de pasta italiana, solo hay que saber mirar. La Guía Repsol cuenta con muchas propuestas entre sus ‘Soletes’, premios otorgados a aquellos locales de cocina informal que tienen la calidad, el producto y la elaboración artesana por bandera.

En Madrid, brillan algunos como la taberna veneciana El Bacaro o, para una ocasión especial, Gioia, un restaurante de alta cocina que eleva la pasta a otro nivel. En Barcelona se esconden propuestas como Algrano Bistró, un local recomendado por el gran chef Paolo Casagrande que sirve pastas tradicionales de todo tipo, desde maccheroni a linguine, pasando por pappardelle o tagliolini.

Plato de pasta en Gioia
Plato de pasta en Gioia (Facebook)

La guía ha viajado también a Pontevedra, donde recomienda el restaurante Muiño de Rudiño. Allí, el chef Teo Ianotta fusiona sus raíces culinarias en el sur de Italia con el producto y los sabores tradicionales de las Rías Baixas, dando como resultado platos exquisitos con la pasta como protagonista. Y, para celebrar el verano, Il Giardinetto, un restaurante italiano con una agradable terraza ajardinada para disfrutar de una buena pasta en Ibiza.

Sabores diferentes con raíces transalpinas

Hay vida más allá de la pasta y la pizza de siempre. Lo demuestran locales como Origine (Madrid), que se especializa en padellino, una receta típica de Turín que reinterpreta la pizza con una masa más gruesa cocinada en el interior de una sartén, una especie de pan grueso tostado y crujiente por fuera, pero esponjoso y suave por dentro. También en Madrid, destaca por su originalidad Café Barbieri, un icónico café de Lavapiés que reinventa la tradición con un concepto ítalo-castizo basado en recetas de fusión y cócteles de autor.

Platos del Café Barbieri (Cedida)
Platos del Café Barbieri (Cedida)

La fusión es protagonista también en CoNfusione, un restaurante de Cádiz que nació como un bar de embutidos y pizzas al corte y que ha crecido hasta transformarse en un lugar donde mezclar la cocina callejera italiana con la gaditana.

El mejor ‘gelato’

Es otra de las grandes joyas de esta cultura, ahora elevada a Patrimonio de la Humanidad. El gelato artesanal es un arte frío, uno más denso, menos grasiento, con un sabor especial y una textura cremosa que nunca se olvida. Aunque habría que viajar hasta las ciudades italianas para probar el mejor, también fuera de sus fronteras hay excelentes artesanos del gelatto.

Así lo demuestra el ranking mundial que cada año celebra el Gelato Festival, una entidad formada por expertos que busca los mejores exponentes de esta cocina helada. Entre los 50 mejores locales de todo el mundo, encontramos varios nombres españoles. El primero de ellos está en Valencia, y es Veneta Gelato Italiano, con tres sedes en la ciudad del Turia y una más en Port de Sagunt. Le sigue en la lista, como siguiente recomendación española, La Cremeria Gelato Italiano, en Cádiz; mientras que la tercera se halla en Guetaria, Guipuzkoa, y se llama Dona Doni Izozkiak.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente

Francisco Rius, jurista: “Un colegio no puede subir fotografías de tus hijos a redes sociales si no cuenta con tu consentimiento”

La legislación vigente refuerza la necesidad de contar con autorización expresa para la difusión de imágenes de menores en redes sociales

Francisco Rius, jurista: “Un colegio

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Los expertos demandan un Pacto Social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita “corregir, superar y anticipar” los cambios de la evolución demográfica

España necesita un millón y

Tres estafas y una hipoteca inversa: los detalles de la ruina económica de Fedra Lorente tras la muerte de su marido, Miguel Morales

La actriz y su hija afrontan una deuda de más de 220.000 euros por la mala gestión del que fuera integrante de Los Brincos

Tres estafas y una hipoteca

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

Se ofrecían dos millones para atender a una media de 52 pacientes anuales. El contrato ha quedado desierto. Mientras, siguen las obras en los hospitales de Fuenlabrada y La Paz para instalar los dos aceleradores entregados por Amancio Ortega

Ningún hospital privado se ha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Preguntar la edad y el estado civil en un proceso de selección de trabajo no es legal”

Francisco López, abogado: “La Seguridad Social puede suspender el pago de tu pensión en 2026 si no haces esto”

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”