Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

María Corina Machado y Felipe González, este lunes. (EFE/Javier Lizón)

Felipe González ha expresado este lunes su “respeto y admiración” por María Corina Machado, estos días en España. El expresidente del Gobierno ha tenido ocasión de presentar a la premio Nobel de la Paz en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum en Madrid. Además de “por su lucha por la libertad”, González ha ensalzado su “liderazgo no mercenario, en el que nunca ha pedido nada a cambio y lo ha entregado todo, incluso el sacrificio de no estar con su familia para preservarla de la dictadura”.

“Hablo de no mercenario -ha apuntado- porque es la gran primera característica de un liderazgo, el hacerse cargo del estado de ánimo de los ciudadanos”. También ha valorado cómo Machado, “inhabilitada como estaba, produjo un fenómeno espectacular de confianza en ese electorado que la esperaba”, votando por Edmundo González, “que sigue siendo presidente electo porque nadie ha presentado ningún acta”. Residente en Madrid, no ha podido acompañar a Machado estos días por motivos de salud.

“La libertad no tiene color político”

El socialista ha querido subrayar asimismo que “la libertad no tiene color político” y que “depende de convicciones muy profundas que se tienen o no se tienen”. “La democracia -ha continuado-, consiste en respetar los Derechos Humanos, el Estado de dercho, el pluralismo democrático y la división de poderes, y ninguna de esas condiciones se ha cumplido en Venezuela ni se cumplen a día de hoy porque gobiernan los sucesores de los que gobernaban ayer”.

La premio Nobel María Corina Machado, protagonista del desayuno del Nueva Economía Fórum este lunes. (EFE/Javier Lizón)

Es aquí donde González ha abordado el presente y futuro próximo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, que será juzgado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. El expresidente señala que quienes mandan hoy en el país, con Delcy Rodríguez al frente, “no hablan de transición sino de un tiempo nuevo”, y se pregunta si “no será una nueva forma de represión, de exclusión”, o a qué se refieren cuando mencionan una amnistía.

“La amnistía tiene que ser de verdad y por eso no puede ser juzgada por órganos ilegítimos”, ha defendido el expresidente. “Los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, y hay un procedimiento al respecto en la Corte Penal Internacional; tampoco deben serlo los de narcoterrorismo, pero no lo que diga un tribunal venezolano sometido a la narcodictadura; y no pueden serlo los delitos de malversación de fondos salvo que los malversadores estén dispuestos a devolver lo que se han llevado”.

“Deseo que vuelva, y con ella los exiliados”

Para González, es urgente “definir un cronograma electoral para que el pueblo venezolano tenga un horizonte claro, un cronograma con elecciones limpias y con garantías, a la vista, antes de que se produzcan frustraciones”. A los que dicen que esto podría generar violencia, ha argumentado que “la violencia solo está de una parte y hay un pueblo que sufre la violencia canalla de un régimen dictatorial”. La propia Machado, minutos después, se ha mostrado abierta a una repetición electoral.

La premio Nobel de la Paz se dio un baño de masas en la Puerta del Sol de Madrid.

Por último, González ha deseado que “María Corina vuelva a Venezuela con absolutas garantías de seguridad, y con ella los exiliados”. Para concederle la palabra, ha terminado: “Es tuya la tribuna y espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”. Este sábado, ante miles de compatriotas en la Puerta del Sol de Madrid, Machado anunció: ”Hoy comienza el rereso a casa".