España

La música de Carlos Baute y un grito masivo de “¡Venezuela libre!” celebran a María Corina Machado en la Puerta del Sol de Madrid: “Ella es la presidenta”

La líder venezolana recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz-Ayuso

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Multitud en una plaza con banderas venezolanas ondeando, edificios históricos de fondo y pancartas con mensajes políticos sostenidas por manifestantes
Miles de venezolanos reciben a María Corina Machado en Madrid. (Miguel Moreno Mena)

María Corina Machado visita España este fin de semana, y el calor no iba a frenar a los venezolanos que viven en Madrid. Gran parte de las 200.000 personas nacidas en Venezuela que ahora viven en la capital española se han reunido este sábado en la Puerta del Sol para ver a la líder venezolana junto a Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un evento en el que recibió la Medalla de Oro de esta región. Los asistentes estaban visiblemente emocionados. Como Rafael, un hombre en torno a los 70 años que sueña con volver a su país y confía en María Corina para lograrlo. “Ella es la presidenta, ella es la líder”, asegura.

Entre bailes, espectáculos musicales y gritos de “¡Venezuela libre!”, cientos de venezolanos esperaban desde las 17:00 a Corina Machado y a Díaz-Ayuso. La madrileña, coreada por los presentes bajo los gritos de “¡Ayuso, Ayuso!”, le entregó la Medalla de Oro por su labor en la lucha de Venezuela y tras conseguir el Premio Nobel de la Paz.

Gran bandera venezolana roja y azul con estrellas blancas, cubierta de firmas, sostenida por una multitud en una plaza con edificios y escenario al fondo
Una multitud de venezolanos en Madrid, este fin de semana. (Miguel Moreno Mena)

La confianza en María Corina sigue intacta entre los exiliados. María, activista de ‘DDHH por Sevilla’ ha viajado hasta Madrid para transmitir a Machado su apoyo infranqueable por “todas las reivindicaciones que ha logrado y su lucha incansable”, destaca. Junto a ella, se encuentra la bandera más grande de toda la Puerta del Sol, donde cientos de personas han firmado en manifestaciones en contra del régimen de Maduro, celebradas en este lugar durante los últimos 12 años.

Este video documenta la cobertura de un evento masivo en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de personas, muchas de ellas con banderas venezolanas, llenan la plaza mientras un grupo musical, incluyendo a Carlos Baute, se presenta en un escenario. La concentración se desarrolló en un día soleado en el centro de la capital española como parte de la recepción a María Corina Machado.

Rober es otra de las asistentes, y levanta una gran pancarta contra Nicolás Maduro mientras sostiene que “María Corina es la que sigue dando fuerza para seguir luchando”.

*Noticia en ampliación

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