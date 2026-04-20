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María Corina Machado plantea una repetición electoral en Venezuela: “La victoria fue contundente y es la demostración de nuestro carácter democrático”

La líder opositora busca apoyos internacionales para avanzar en la transición democrática. Todavía no desvela la fecha de su regreso, pero asegura que “cuenta los días” para volver

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María Corina Machado
La premio Nobel María Corina Machado, protagonista del desayuno del Nueva Economía Fórum este lunes. (EFE/Javier Lizón)

María Corina Machado insiste en la necesidad de fijar una ruta electoral para culminar el desmantelamiento de una estructura represora en Venezuela que se remonta a 27 años atrás. La líder opositora todavía no desvela la fecha de su regreso, pero asegura que “cuenta los días para volver” a su país. Antes de ello, adelanta, busca apoyos internacionales para acelerar unos objetivos a “cortísimo plazo” que garanticen una transición democrática.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, María Corina Machado ha exigido la amnistía de los presos políticos y militares, el cierre de los centros de tortura, el regreso de los venezolanos en el exilio y la devolución a todos los partidos legítimos “de sus siglas, sus derechos y la constitución de cualquier movimiento político que quiera expresarse”.

Solo entonces, asegura la Premio Nobel, podrá darse el segundo paso: una nueva convocatoria electoral. María Corina Machado todavía reivindica su victoria acreditada en unas urnas que no contaron con las garantías democráticas por parte del régimen, que todavía no ha publicado las actas electorales.

“No hay otro movimiento que aceptaría plantearse un nuevo proceso electoral porque todo el mundo sabe de la victoria contundente. Es la demostración de nuestro carácter cívico y democrático de nuestros movimientos [...] Prepárense, si arrasamos con el 70% del electorado y con fraude, imagínense sin fraude y con toda la gente”.

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