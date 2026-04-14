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Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido estando de baja, podrían obligar a la empresa a readmitirte”

La ley prohíbe despedir solo por que el empleado esté de baja médica, pero permite la extinción del contrato si existen causas disciplinarias u organizativas ajenas a la enfermedad del trabajador

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Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Un despido es, en cualquier circunstancia, una situación tensa y cargada de incertidumbre para quien lo sufre. La pérdida del empleo no solo implica un impacto económico, sino también emocional, al generar dudas sobre el futuro profesional y personal. Sin embargo, cuando esta situación ocurre durante una baja médica, la sensación de inseguridad se intensifica aún más.

La regulación del empleo y de las relaciones laborales en España ha experimentado una evolución constante en las últimas décadas, marcada por reformas orientadas a equilibrar la flexibilidad empresarial con la protección de los derechos de los trabajadores. En este contexto, diversas voces expertas en derecho laboral han analizado el impacto de la normativa laboral vigente en lo relativo a los despidos durante una incapacidad temporal.

Entre ellas, el abogado Víctor Arpa señala la existencia de una protección reforzada para los empleados en situación de baja médica frente a decisiones empresariales basadas únicamente en ese motivo. “La baja médica no puede ser el motivo de despido. Antes sí, pero la ley cambió y ahora estás mucho más protegido”, explica Arpa en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa), que subraya que la legislación vigente impide que la baja sea una causa legítima para rescindir el contrato.

Posibilidad de readmisión o indemnización

En su publicación, el especialista también aclara que la protección no implica una inmunidad absoluta frente al despido, sino una limitación estricta a los supuestos en los que la incapacidad temporal pueda ser utilizada como argumento. En caso de que una empresa decida extinguir el contrato alegando exclusivamente la situación de baja, las consecuencias jurídicas pueden ser especialmente relevantes. “Podrían obligar a la empresa a readmitirte a tu puesto de trabajo, pagar todos tus salarios desde el despido a la fecha del juicio y pagar una indemnización adicional por todos los daños y perjuicios que te hayan generado”, detalla Arpa.

Despido. (Freepik)
El responsable de una empresa entrega la carta de despido a un trabajador. (Freepik)

Aunque la incapacidad temporal no puede constituir un motivo válido de despido por sí misma, existen circunstancias legales que permiten la extinción del contrato si concurren causas ajenas a la salud del empleado. Al respecto, Arpa puntualiza: “Sí pueden despedirte, pero solo si hay una causa real que no tenga nada que ver con tu enfermedad, como, por ejemplo, una causa disciplinaria, si has robado, o una causa económica, organizativa o productiva que justifique el despido por la empresa”.

Los plazos para reclamar el despido

En la práctica, si un trabajador recibe una carta de despido durante una situación de incapacidad temporal, es fundamental prestar atención a los plazos legales de impugnación. El propio Arpa recomienda “firma la carta, como no, conforme, escribe la fecha en que te la han entregado y tienes solo veinte días hábiles para reclamar el despido”. Este plazo es determinante en el proceso, ya que su incumplimiento puede suponer la pérdida del derecho a recurrir la decisión empresarial. Además, en estos supuestos, el trabajador puede seguir percibiendo la prestación económica por incapacidad temporal hasta recibir el alta médica, lo que garantiza una continuidad de ingresos mientras se resuelve la situación.

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