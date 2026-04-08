Si estás de baja laboral y no revisas esto, probablemente estés perdiendo dinero: una abogada explica los motivos

La baja laboral por recaída tiene una duración máxima de 545 días. (@RvstaSegSocial en X)

En España, miles de trabajadores sufren alguna dolencia o incapacidad que les obliga a cogerse una baja médica, pero muchos no tienen del todo claro cuánto deberían cobrar realmente durante ese periodo. La incapacidad temporal, ya sea por enfermedad o accidente, implica una reducción de ingresos en muchos casos, pero esa cantidad puede variar en función de distintos factores. Entre ellos, el tipo de contingencia o las mejoras recogidas en el convenio colectivo.

Para los que no sepan qué hacer o en dónde fijarse, la abogada laboralista Virginia López Bello ha advertido en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@tuabogadalaboralista) que no revisar estos aspectos puede traducirse en pérdidas económicas importantes sin que el trabajador sea consciente. “Te están quitando dinero mientras estás de baja y puede que ni lo sepas”, alerta, insistiendo en que uno de los errores más frecuentes es desconocer que no todas las bajas médicas son iguales, algo que tiene un impacto directo en la prestación que se recibe.

“No todas las bajas son iguales”

“Si estás de baja médica, hay algo clave: no todas las bajas son iguales y eso cambia directamente lo que cobras”, explica. En este sentido, distingue entre contingencias comunes y contingencias profesionales, una diferencia fundamental dentro del sistema de la Seguridad Social. La experta detalla que “la contingencia común es cuando no tiene relación con el trabajo: una gripe, una lesión en casa... y no cobras los tres primeros días”. A partir de ahí, el trabajador empieza a percibir una prestación, aunque reducida: “Del día 4 al 20 cobras el 60% y desde el 21, el 75%”.

Por el contrario, cuando se trata de una contingencia profesional, las condiciones cambian radicalmente. “La contingencia laboral sí tiene relación con el trabajo: un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o in itinere, es decir, de camino a casa o de camino al trabajo, donde cobras el 75% desde el día siguiente”, señala. Además, subraya un aspecto que muchos desconocen: “¿Y el día del accidente? El 100% lo paga la empresa”.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

“A veces dejan de pagar durante la baja”

Otro de los puntos que más confusión genera entre los trabajadores es la creencia de que estar de baja laboral garantiza automáticamente el cobro íntegro del salario. “Muchos trabajadores creéis que por estar de baja laboral vais a cobrar el 100%. Y no es así”, advierte. Según explica, “no existe un derecho general al 100% del salario. Solo se cobra si lo mejora el convenio colectivo, la empresa o el contrato”.

Este matiz es clave, ya que muchos convenios incluyen mejoras que complementan la prestación hasta alcanzar el 100% del salario. Sin embargo, si el trabajador no lo revisa, puede dejar de percibir ese dinero. “De hecho, muchos convenios incluso elevan la contingencia común al 100%. Pero si no lo revisas, lo pierdes”, insiste la abogada.

Además, un problema habitual, según López Bello, es la calificación incorrecta de la baja. “Es habitual que las empresas califiquen como común lo que realmente es laboral para pagar menos”, denuncia. Esta práctica puede suponer una merma en los ingresos del trabajador, que percibiría menos de lo que le correspondería.

A esto se suma una situación aún más grave: el impago durante la baja. “Y aún peor, a veces dejan de pagar durante la baja”, señala. En estos casos, la legislación contempla alternativas para el trabajador afectado. “Puedes pedir el pago directo a la Seguridad Social o a la mutua”, explica.

“Puedes demandar a la empresa”

La abogada recuerda que existen mecanismos para corregir errores o reclamar derechos. “También puedes solicitar el cambio de contingencia y reclamar diferencias”, afirma. Incluso en los casos en los que el convenio reconoce el derecho al 100% del salario y no se está aplicando, hay margen de actuación legal: “Si tu convenio reconoce el 100% y no te lo están pagando, puedes demandar a la empresa”.

Un hombre sufre de dolor de espalda baja mientras trabaja frente a su computadora, un recordatorio de los desafíos de salud asociados con el sedentarismo en el entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos menos conocidos es que el parte de baja no es definitivo. “El parte de baja no es intocable, se puede revisar e impugnar”, subraya la experta, lo que abre la puerta a corregir situaciones injustas o mal clasificadas. Al final, la falta de información o de revisión de la documentación puede salir cara. “Entre una mala calificación, no aplicar el convenio o no reclamar a tiempo, puedes estar perdiendo mucho dinero o incluso quedarte sin cobrar”, advierte.

Por ello, la recomendación es clara: revisar todos los documentos relacionados con la relación laboral. “Revisa tu convenio, tu nómina, tu contrato. Ahí está la diferencia entre cobrar el 75%o del salario o el 100%”, concluye.